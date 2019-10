Najskuplji igrač otvoreno dogovara odlazak u konkurentsku momčad, a on kaže: Nemam uopće problema s time...

Paul Pogba (26) je u ljeto 2016. godine iz Juventusa stigao u Manchester United. 'Crveni vragovi' za njega su platili čak 105 milijuna eura, no on svojim igrama nije opravdao titulu najskupljeg igrača Uniteda u povijesti. Francuz sada više niti ne skriva želju za odlaskom s Old Trafforda, javno pregovara o transferu u madridski Real

Jedna je fotografija uzdrmala nogometno tržište, bez obzira na to što do prvog dana zimskog prijelaznog roka ima gotovo dva i pol mjeseca. No, sada se 'priprema teren' za najveće transfere. Tako su fotografi neočekivano uhvatili najskupljeg igrača Manchester Uniteda Paula Pogbu kako u Dubaiju pregovara s trenerom madridskog Reala Zinedineom Zidaneom!

Sastanak sigurno nije bio slučajan jer Pogba je ozlijeđen i već se neko vrijeme oporavlja u toplijim krajevima, dok je Zidane još ranije bio najavljen kao jedan od sudionika sportske konferencije koja se održavala u Dubaiju. 'Čudo' je da su obojica odsjela baš u istom hotelu, jednostavno se nisu mogli - ne sresti! Britanski tabloidi fotografirali su srdačan susret dvojice Francuza, a izvori bliski Paulu Pogbi potvrdili su kako se veznjak Manchester Uniteda sastao sa Zidaneom. I odmah su krenule priče kako su dogovarali Pogbin dolazak na Santiago Bernabeu! Naime, Pogba s Unitedom ima ugovor do ljeta 2021. godine i 'crveni vragovi' će pokušati sve ili da ga prodaju dok još mogu dobiti nešto novca za njega ili će ga forsirati da potpiše novi ugovor. Zidane tu vidi priliku da Pogbu 'otrgne' Unitedu i za korektnu odštetu dobije izvanserijskog igrača. Već je pokušavao prošlog ljeta, nudio je Jamesa Rodrigueza i 40 milijuna eura, no s Old Trafforda je dobio - odbijenicu. A u Realu bi bili presretni da im se Pogba priključi. Potvrdili su to i neki od najvažnijih igrača. 'Igračima poput Pogbe vrata su otvorena. On je jedan od najboljih nogometaša, pokazao je koliko vrijedi u Juventusu, a i sada u Manchester Unitedu. To je igrač koji donosi ravnotežu, ima velikog utjecaja u napadu i u nevjerojatnoj je fizičkoj formi', kazao je svojedobno kapetan Reala Sergio Ramos.