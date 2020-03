Najbolji tenisač svih vremena nakon dvije godine dobio bitku života: Sad sam opet Roger Federer...

Prije tri godine Roger Federer je 'napustio' Nike i prešao japanskom brendu Uniqlo. Nezadovoljni Federerovom odlukom, čelnici Nikea su tužili švicarskog tenisača i tražili zabranu korištenja njegovog loga 'RF'

No, kada je Švicarac potpisao s japanskim brendom Uniqlo, iz američke kompanije Nike tražili su da njima pripadnu prava na logo inicijala Rogera Federera. Da situacija bude još i gora, u prvoj se tužbi čak spominjala mogućnost da Nike 'preuzme' prava na ime Roger Federer!

'To su moji inicijali. To je moje. Prije ili kasnije, bit će moje ponovo. To je nešto što mi je vrlo važno, kao i mojim navijačima', kazao je 2018. godine Roger Federer na jednom od prvih ročišta.

Švicarac je samo kratko komentirao završetak tog sudskog spora.

'Nevjerojatno je da mi je netko želio preoteti ime i prezime, moje inicijale', kazao je FedEX i zaključio:

'Sad sam opet Roger Federer...'

Dakle, slavni je švicarski tenisač nakon dvije godine sudske bitke i službeno postao vlasnik svog čuvenog 'RF' loga koji će i dalje krasiti njegovu sportsku opremu. A i ne strahuje da će morati mijenjati ime...