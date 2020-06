Hrvat koji je na Nou Campu šokirao moćnu Barcelonu s dva gola sada na svom terenu dočekuje Messija, Rakitića i društvo, a poslao im je i poruku: Ne bih ga htio naljutiti, ali...

Nakon Njemačke, nogometu se vratila i Španjolska. U četvrtak je igran gradski derbi između Seville i Betisa (2:0), dok u subotu od 22 sata važnu utakmicu za obje momčadi igraju Mallorca i Barcelona. Momčad s Baleara bori se za ostanak, dok Katalonci žele zadržati bodovnu prednost pred madridskim Realom. Za tportal svoj osvrn na nastavak sezone dao je Ante Budimir, hrvatski hit-napadač

'Sretan sam što se nogomet napokon vraća. Ali to znači i da se život vraća u normalu, što je još važnije u konačnici. Čim smo dobili zeleno svjetlo za igranje, odmah se lakše i sretnije živi', javio se za tportal Ante Budimir , hrvatski 28-godišnji nogometaš koji je Mallorci prošle sezone pomogao na putu ulaska iz Segunde u La Ligu.

Sada s Mallorcom imate težak posao, jer u sljedećih 11 kola spašavate klub od povratka u drugu ligu?

'Imamo kompliciranu situaciju, ali ne samo zbog trenutno 18. mjesta, već zbog konkurencije koja je opaka, momčadi protiv kojih igramo, jer sve su one jake i neugodne. No, nadam se da ćemo mi nastaviti u ritmu u kojem smo bili uoči prekida prvenstva, kada smo s dva gostovanja kući donijeli četiri boda. Naš rad je počeo dolaziti na naplatu i sada posebno žalimo što je došlo do prekida prvenstva'.

U subotu ste domaćini Barceloni. Hoćete li ponuditi Messiju okladu tko će zabiti više golova? Na Nou Campu u pobjedi Barcelone 5:2, on ih je zabio tri, a vi dva za svoju momčad.

'Ma, nema šanse. Ja sam zato da u mojoj rubrici golova piše 'nula', samo da uzmemo tri boda, a on neka ih zabije koliko hoće. Nama su sada jedino važno bodovi, a ne tko će ih zabijati. Osim toga, ako ga izazovem, mogao bih ga naljutiti, pa to ne bi bilo dobro (ha, ha)'.

Pisalo se da je zadnjih dana bio ozlijeđen. Može li vam to biti olakotna okolnost?

'Za njega se uvijek nešto piše, ili da je umoran od igranja utakmica u Ligi prvaka, ili da nije baš sto posto spreman, a on na svakoj utakmici napravi nešto veliko. Tako da se na to ne možemo oslanjati. S njim nema opuštanja'.

Znamo da igrači nakon utakmica često mijenjaju dresove. Jeste li vi s nekim mijenjali dres na Nou Campu?

'Jesam, s našim Ivanom Rakitićem. Jer ga izuzetno cijenim i poštujem. Pazite, on će protiv nas odigrati 300. utakmicu za Barcelonu, a ni polovičan broj utakmica u mojem klubu nema nitko od suigrača. Čini mi se da ljudi brzo zaboravljaju sve što netko dobro napravi'.

Hoćete li u subotu mijenjati s nekim drugim dres?

'Zbog ovih mjera u borbi protiv koronavirusa mislim da nećemo niti biti u prilici mijenjati. A ako bi i mijenjao, opet bih tražio samo Ivana Rakitića'.

U svojoj ste karijeri igrali u Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, pa možete dati svoj nekakav stav, gdje se igra najljepši nogomet?

'Teško mi je to reći, ali mogu konstatirati da svaka od Liga petica, u kojima sam ja igrao, ima neke svoje prednosti, odnosno različitosti. Tako se u Italiji igra defenzivnije, ali i taktički odgovornije. Španjolska je pak dinamičnija, tehnički možda na višoj razini, lepršavija. Ali u kojoj god od Liga petica da igrali, osjećaj je odličan', zaključio je Ante Budimir, hrvatski hit-napadač koji je u dosadašnjem dijelu sezone zabio devet golova, a ispred njega je samo osam igrača koji su zabijali više.

Nema sumnje kako se Ante potajno još uvijek nada kako će barem jednom odjenuti dres seniorske hrvatske reprezentacije. Za mladu je vrstu skupio dva nastupa, a ako ovako nastavi možda se nađe i na nekom širem popisu izbornika Zlatka Dalića. Nikad se ne zna...