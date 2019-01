Na krilima sjajnog Modrića, Real se iz Barcelone vraća s pobjedom

U susretu 21. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju u Barceloni pobijedio Espanyol sa 4-2 uz sjajnu predstavu Luke Modrića.

Kapetan hrvatske vrste je bio najzaslužniji za prva dva gola europskog prvaka, a u drugom dijelu i sam se mogao upisati među strijelce.

Modrić je u četvrtoj minuti sjajno povukao loptu, ušao u kazneni prostor i odlično pucao. Njegov udarac je Diego Lopez obranio, a Karim Benzema odbijanac pospremio u mrežu. U 15. minuti već je bilo 2-0. Real je kratko izveo korner, Kroos je dodao do Modrića koji je ubacio u kazneni prostor, a Sergio Ramos udarcem glavom pogodio za 2-0.

U 25. minuti je Leo Baptistao smanjio na 1-2, no 'Kraljevski klub' je odgovorio s dva nova gola, a strijelci su bili Benzema (45+1) i Gareth Bale (67). U 72. minuti je Real ostao s igračem manje nakon što je Raphael Varane zaradio crveni karton zbog prekršaja koji je načinio kao posljednji igrač obrane. Domaćin je do kraja susreta uspio zabiti još jedan gol, a strijelac je bio Roberto Rosales u 81. minuti.

Modrić je igrao do 76. minute, a u 57. minuti se mogao upisati među strijelce, no Lopez je sjajno obranio njegov udarac. Modrić je time nastavio sjajnu formu nakon što je u protekle dvije prvenstvene utakmice postizao pogodak. Bilo je to u pobjedama protiv Betisa (2-1) i Seville (2-0).

U ranije odigranom susretu Barcelona je na gostovanju pobijedila Gironu sa 2-0. Barca je do 15. pobjede ukupno i osme uzastopne došla golovima Semeda (10) i Messija (69), dok su domaći od 51. minute igrali bez isključenoga Espinose. Ivan Rakitić je odigrao cijelu utakmicu za Barcelonu.