Mrav je odavno pokorio konkurenciju; najmlađi je MotoGP prvak, ukupno ima osam naslova svjetskog prvaka, ali ne misli stati

Španjolski motociklist Marc Marquez (26) dominira 'kraljevskom klasom' još od 2013. godine. Tada je, u svojoj prvoj MotoGP sezoni, osvojio naslov prvaka. Postao je i najmlađi svjetski prvak u povijesti natjecanja te nastavio sakupljati titule, pa ih je u posljednjih sedam sezona osvojio - šest! Teško da će uskoro netko ugroziti njegovu dominaciju pa bi popularni Mrav u godinama koje dolaze lako mogao postati najbolji motociklist svih vremena

Nevjerojatna je lakoća kojom Marc Marquez (26) već sedam sezona gazi konkurente. MotoGP već desetljećima nije imao tako dominantnog prvaka - Marquez je u posljednjih sedam godina osvojio čak šest naslova svjetskog prvaka, a propustio je samo onaj 2015. godine. Fantastični je Španjolac na najboljem putu da za četiri ili pet godina postane najbolji svih vremena. A konkurencija koju bi trebao dostići i prestići je strašna. Marquez je sada na 82 pobjede u Svjetskom prvenstvu, a ispred njega je umirovljeni Angel Nieto (90 pobjeda), pa još uvijek aktivni Valentino Rossi (115) te za sada nedodirljivi Giacomo Agostini, vozač koji je od 1964. do 1977. godine ostvario čak 122 pobjede u svim kategorijama u kojima je vozio.

Računica je jasna ako se zna da se u sezoni vozi 19 utrka, a Marquez je sada u najboljim godinama. Tek mu je 26, osvojio je sve što se osvojiti moglo i može se posvetiti posljednjem cilju - biti najbolji svih vremena. I ako mu ne bude išlo tako dobro kao do sada (desetak pobjeda po sezoni!), realno bi u sljedećih četiri, najviše pet godina bez previše napora trebao skinuti Agostinija... A Marc Marquez je 'u motorima' već duže od dva desetljeća. Rođen je 17. veljače 1993. godine, a odrastao je u Caveri, katalonskom gradiću od desetak tisuća stanovnika, udaljenom stotinjak kilometara od Barcelone. Motorima su ga u najranijem djetinjstvu zarazili otac Roser i stric kao aktivni članovi lokalnog motokluba Serge, a i majka Julia sudjelovala je u radu tog kluba. S pet godina Marc je već imao svoj prvi motor s pomoćnim kotačima, a godinu kasnije počeo je voziti enduro utrke! Sve ostalo je - povijest. Pobjede u motokrosu počele su se nizati, pali su i prvi naslovi prvaka, a njegov su talent ubrzo prepoznale velike svjetske momčadi. Mali je Marc u Španjolskoj već tada bio prava zvijezda, a s 10 godina bio je toliko dominantan da su ga proglašavali čudom od djeteta - bilo je jednostavno nemoguće da ne uspije u motociklizmu.

Tako je s 14 godina potpisao za momčad KTM Repsol, natjecao se i dalje u motokros konkurenciji, ali je pomalo izlazio i na stazu u konkurenciji do 125 ccm. Prvi mentor bio mu je Emilio Alzamora, višestruki svjetski prvak u nekoliko kategorija. Marc je napredovao iz dana u dan, a iz tih najranijih godina datira i njegov današnji nadimak - Mrav iz Cavere. Jasno je kako je svemu kumovala njegova sitna tjelesna građa, bio je niži i lakši od svojih konkurenata, a danas je dogurao do 169 centimetara visine i 70 kilograma.

Kako god bilo, sada se čini da su to idealne tjelesne proporcije za svjetskog prvaka i vjerojatno najboljeg svih vremena! Simpatično je prisjetiti se kako su mu otac i trener u najkritičnijim godinama manjak kilograma u odnosu na konkurente potajno 'nadoknađivali' tako da su mu u odijelo stavljali ronilačke utege da bi zadovoljili propisane standarde težine za određene dobne kategorije! Od 2004. godine potpuno se prebacio na utrke i krenuo u konkurenciji do 125 kubika, a 2007. godine zasjao je na nekoliko utrka prvenstva Španjolske. Već u travnju 2008. godine Marc Marquez je - s tek 15 godina - debitirao u Svjetskom motociklističkom prvenstvu! Bilo je to na Velikoj nagradi Portugala, a iste sezone na Velikoj nagradi Velike Britanije stigao je do svog prvog postolja. U tri sezone (od 2008. do 2010.) ostvario je 10 pobjeda, još je 14 puta bio na postolju, a 2010. godine osvojio je i svoj prvi naslov svjetskog prvaka. Logičan nastavak karijere bio je odlazak u klasu više, onu do 250 kubika. Od 2011. do 2012. godine, za samo dvije sezone, Mrav je opravdao sva očekivanja. No tu 2011. godinu neće pamtiti po dobrome jer je zbog teškog pada i ozljede glave morao na operaciju oka te je propustio većinu utrka debitantske sezone. Na kraju je u konkurenciji do 250 ccm u dvije sezone ostvario 16 pobjeda u 32 utrke, ukupno je 25 utrka završio među prva tri najbrža vozača, 14 puta startao je iz prvog reda, a 2012. godine osvojio je svoj drugi naslov svjetskog prvaka, taj put u konkurenciji do 250 kubika. Iste sezone potpisao je ugovor s Repsol Hondom i počeo pripreme za prvu 'pravu' sezonu u konkurenciji 'velikih dečki' - MotoGP bio je novi izazov za Mrava te je jedva dočekao tu priliku. U jednoj od najjačih momčadi stigao je kao zamjena za legendarnog Caseyja Stonera.

Koliko je dobar, pokazao je odmah na debiju u MotoGP utrkama. Na prvoj utrci za Veliku nagradu Katara osvojio je treće mjesto, iza Jorgea Lorenza i svog idola Valentina Rossija. Već u sljedećoj utrci, onoj za Veliku nagradu SAD-a u Teksasu, slavio je i postao najmlađi pobjednik MotoGP utrke u povijesti. Imao je tada 20 godina i 63 dana! Nitko prije, nitko kasnije kao on... Pravi majstor, jedan od najvećih svih vremena, Valentino Rossi, već je nakon prvih utrka znao sve... 'Sviđa mi se Marquezov način vožnje. Jako je mlad, no već je pokazao golem potencijal i potvrdio da posjeduje sve kvalitete budućeg prvaka. Jako je brz i već je pobjeđivao u vrlo teškim utrkama kada nije imao najbolji motocikl, a to je iskustvo vrlo važno', kazao je Rossi još u ljeto 2012. godine, a početkom sezone 2013. sve mu je bilo jasno: 'Marc je poznat po vrlo brzoj prilagodbi na nove uvjete, pa očekujem da će biti konkurentan već od prve utrke. Jako je brz i ima prilično specifičan stil vožnje, tako da me stvarno zanima kako će se snaći na MotoGP motociklu.' Kako će se snaći?! Sada je jasno da je Rossi bio poprilično suzdržan u najavama, jer Mrav je do kraja svoje debitantske sezone, bez obzira na brojne oscilacije i nekoliko teških padova, stigao do šest pobjeda uz isto toliko drugih i četiri treća mjesta. Dovoljno da s 334 osvojena boda osvoji naslov svjetskog MotoGP prvaka u prvoj sezoni! Treba li naglašavati kako je time postao najmlađim svjetskim prvakom u povijesti, a imao je 20 godina i 266 dana! Ostalo je - povijest. Fantastični je Mrav nastavio dominirati sve do danas, uz izuzetak 2015. godine. U proteklih sedam sezona MotoGP prvenstva osvojio je šest naslova prvaka i srušio hrpu rekorda koji će još dugo ostati nedodirljivi. Marc Marquez je, bez pretjerivanja, doslovno okrenuo naglavačke svijet motociklizma. I to od prvih sekundi prve utrke MotoGP prvenstva. A do današnjeg dana svakom utrkom ispisuje povijest ovog sporta. Kako ga opisati? Najslikovitije bi bilo reći da je Mrav vozač nadljudske želje za pobjeđivanjem, a pored njega velikani poput Valentina Rossija - koji mu je ujedno najveći idol - djeluju kao neiskusni početnici. Stručnjaci će reći kako svoju dominaciju duguje agresivnom i jedinstvenom vozačkom stilu koji nitko danas nije u stanju kopirati. Njegov agresivan položaj tijela na motociklu drugi su još nekako i uspjeli usvojiti, ali osjećaj koji ima za kočenje na samom rubu, vladanje prednjim dijelom motora te nagib uz koji prolazi zavoje čine ga posebnim i uništavaju konkurenciju. 'Shvatio sam da je agresivna vožnja vrlo važna u duelima na početku utrke', otkrio je Marquez dio svoje vozačke taktike zbog koje je zaratio s mnogim velikanima na samom startu svoje karijere. Naime nije pokazivao nimalo respekta prema senatorima kao što su Rossi, Dani Pedrosa ili Jorge Lorenzo. Zbog njega su obojica nekoliko puta izlijetala sa staze, pljuštale su kritike, ponekad i prijetnje, ali na kraju su se svi složili da Marquezova agresivna vožnja ipak nije nikoga izravno ugrozila. Sve se događalo u žaru borbe, no to znači i pri brzinama većim od 200 kilometara na sat, a tada izlijetanje sa staze može biti kobno... 'Kad se sjetim svojih početaka u kraljevskoj klasi 2000. godine, kada sam bio zaista brz, ali sam zbog čestih padova izgubio naslov... Ako već povlačimo usporedbu, Marc je poput mene, samo je još bolji, poboljšani model!' oduševljeno je govorio sredinom sezone 2013. godine Valentino Rossi, dodavši:

'Marc ima potencijala postati najbolji svih vremena. Veliki je talent, jako je sposoban, a i godine mu idu u prilog. Svima je jasno da je sposoban za najveće dosege.' Tada Marquezu nije bilo lako slušati pohvale velikana. Bilo mu je - neugodno... 'Teško je slušati Valentinove pohvale bez crvenjenja lica. On je jedan od mojih heroja, najvažnija osoba u povijesti motociklizma. Kada čujete takve riječi od njega, stvarno se osjećate posebno. No staza je nešto sasvim drukčije, na stazi uvijek morate dati svoj maksimum', pravdao se tada Mrav. Danas je svima kristalno jasno ono što je Valentino Rossi vidio još prije sedam godina: Marc Marquez potvrdio je sve svoje kvalitete, iz sezone u sezonu postajao je sve bolji i sigurniji na stazi, a naslovi svjetskog prvaka u MotoGP konkurenciji nizali su se - 2013., 2014., 2016., 2017., 2018. i konačno 2019.! Samo ga je 2015. godine s trona skinuo Jorge Lorenzo... Baš su se dvoboji Lorenza i Marqueza, u koje su se s vremena na vrijeme uključivali Rossi, Pedrosa, Dovizioso..., prepričavali iz utrke u utrku proteklih sezona. Bilo je tu svega, neki će reći puno Marquezova divljanja, ali ipak najviše majstorskih poteza, pretjecanja u posljednjim zavojima, izlijetanja sa staze, lomova ruku, nogu. MotoGP utrke dobile su potpuno novu dimenziju otkako se Marc Marquez ukazao na stazi, a konstanta su postale njegove pobjede i naslovi svjetskog prvaka. 'Znam samo da želim pobjeđivati. To me gura iz utrke u utrku. Uvijek ću ići maksimalno, vozit ću agresivno i na rubu, ali niti u jednom trenutku nemam namjeru ugroziti konkurente. Pa time izravno ugrožavam i sebe, a to može samo nenormalna osoba. Ja to nisam', kazao je nakon što su konkurenti kritizirali njegov način vožnje na stazi. Do danas se ništa nije promijenilo - Mrav je svjetski prvak i 2019. godine, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 50 milijuna eura. Samo je 35 milijuna eura zaradio od ugovora s Hondom, a ostatak je zarada od reklama te prodaje cijele lepeze proizvoda s njegovim zaštitnim znakom - mravom! U Španjolskoj je, ali i diljem svijeta, Marc Marquez jedna od najvećih zvijezda i posao izvan staze jednostavno cvjeta jer svi žele imati nešto s likom mrava i njegovim inicijalima MM93!

A njegovim je putem krenuo i mlađi brat Alex (23). Tako je 2014. godine osvojio naslov svjetskog prvaka do 125 ccm, potom je od 2015. godine vozio u konkurenciji do 250 ccm, a ove sezone okrunio se naslovom svjetskog prvaka i u toj kategoriji. Za nagradu je Alex Marquez dobio ugovor s - Hondom! Da, braća Marc i Alex Marquez vozit će sljedeće sezone za Repsol Hondu jer Alex dolazi kao zamjena za Jorgea Lorenza, a koji na kraju ove sezone odlazi u mirovinu! Dečki su već ispisali povijest jer su 2014. godine postali prva braća s naslovima svjetskih prvaka u istoj sezoni! Marc je sada, s 26 godina i sedam sezona u MotoGP konkurenciji iza sebe, potpuno sazrio. Počeo je i planirati... 'Osvajanje devete titule svjetskog prvaka počinje već sada. No nikad nisam bio opsjednut brojkama i sigurno to sada neću postati. Ne, ne brojim pobjede ni titule... Ali ih živim. Svakim danom. I želim još! Najvažnija stvar je uživati u svakom trenutku utrke. To me čini tako brzim jer ako ne uživate u toj fantaziji voženja motocikla, onda je nemoguće pobijediti', otkriva svoju pobjedničku filozofiju Marc Marquez. Privatno je u sretnoj vezi s Lucijom Riverom (21), španjolskom manekenkom koja gradi karijeru na modnim pistama Milana i Pariza, no često ga prati na utrkama diljem svijeta. Kad Marc nije na motociklu, najradije se opušta u društvu prijatelja - vozeći motor ili bicikl brojnim off-road stazama u okolici rodnog grada. Voli i videoigrice (ali nije sretan jer ga mlađi brat Alex redovito pobjeđuje!), veliki je vjernik te je kao jedan od najvažnijih događaja u svom životu istaknuo privatni susret s papom Franjom, kojemu je darovao kacigu oslikanu svojim sada već legendarnim zaštitnim likom - mravom.

Marc Marquez veliki je navijač i obiteljski prijatelj jednog od najboljih svjetskih tenisača Rafe Nadala, druži se i s Andresom Iniestom, često ga se može vidjeti na utakmicama nogometaša Barcelone, a uživa i u prijateljstvu s legendom Formule 1 Fernandom Alonsom. Tako je to, velikani će uvijek prepoznati sebi ravnog... U rodnoj Caveri posvetili su mu i muzej u kojemu se nalaze njegovi brojni trofeji, kao i motocikli na kojima je osvajao naslove svjetskog prvaka. A nisu mu samo motori u krvi. Slab je i na automobile te obožava BMW i u svojoj garaži ima sedam prestižnih modela ovog njemačkog automobilskog diva. Sve su to redom 'nabrijane pile' u kojima Marc Marquez može potegnuti na cesti jer uživa u brzini. A BMW godinama nagrađuje vozača s najviše najboljih startnih pozicija u MotoGP utrkama. Ponajbolji vozač svijeta osvojio je tako svoj sedmi u nizu BMW iz divizije M. Naime 2013. godine to je bio M6 Coupe, 2014. M4 Coupe, 2015. M6 Convertible, 2016. M2 Coupe, 2017. M4 CS, 2018. M3 CS, a ove su ga počastili prestižnim modelom X4 M Competition. Koliko je dobar za volanom? Hm, recimo da je debitirao i u Formuli 1. U lipnju 2018. godine vozio je bolid Formule 1 na Red Bull Ringu u Austriji. Odvezao je tako 43 kruga za volanom RB8 Toro Rossa u promotivne svrhe.