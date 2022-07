Može li Rijeka ugodno iznenaditi i nastaviti svoju europsku avanturu? Šveđani su veliki favoriti, ali... Poznati sastavi!

'Mi smo bolja momčad, ali moramo to pokazati na terenu. Morat ćemo se naviknuti malo na novu podlogu. Vjerujem da neće biti puno problema, vjerujem da će to sve ispast dobro. Atmosfera je malo napeta, ali pozitivna. Idemo po prolaz i to je sve ono što mi želimo', kazao je Rijekin nogometaš Ivan Smolčić.