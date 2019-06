Može li dinamovac Dani Olmo sa Španjolskom do europskog zlata?

U finalu U-21 Europskog prvenstva (nedjelja, 20.45 sati) koje će se odigrati u Udinama na stadionu Friuli kao i pred dvije godine sastati će se reprezentacije Njemačke i Španjolske.

U Poljskoj je do naslova prvaka stigla Njemačka golom Wiesera krajem prvog poluvremena, no tadašnja Kuntzova momčad nema mnogo dodirnih točaka s kadrom na koji računa ovog ljeta u Italiji. Kako piše Dvoznak.com, na ovom turniru Njemačka na terenu čak djeluje impresivnije nego pred dvije godine, a do uspjeha je u dosadašnjim utakmicama dolazila ponajviše zbog iznimno raspoloženog napada kojeg predvodi Waldschmidt.

Nakon uvjerljivih izdanja u grupnoj fazi natjecanja, Njemačka se dobrano namučila da izbori finale u susretu s hit momčadi Rumunjske. Rano je Amiri donio prednost Njemačkoj, no Rumunjska je poluvrijeme dočekala s prednošću nakon dva gola Puscasa. Početkom nastavka Waldschmidt je precizno izvedenim jedanaestercem vratio utakmicu u rezultatsku izjednačenost, a Njemačka je vrlo dobru Rumunjsku na kraju slomila tek u posljednjim trenucima susreta novim golovima Waldschmidta i Amirija.

Kuntza ne zanimaju usporedbe s posljednjim finalom U-21 Europskog prvenstva:

'Igramo na isti dan, no ne smatram da su igrači isti kao pred dvije godine. Španjolska ima vrlo talentiranu momčad. Igraju na posjed i vrlo su snažni u veznoj liniji. Gledao sam pobjedu Italije nad Španjolskom, no mi se ne možemo uspoređivati s Italijom jer naši igrači imaju drugačije kvalitete. Mi moramo imati naš plan igre. Voljeli bismo iznenaditi Španjolsku, pomalo kao što smo to učinili pred dvije godine'.

Jedini problem za Kuntza predstavlja mogući izostanak ofenzivca Richtera koji je blistao u grupnoj fazi natjecanja. Pretpostavlja se da će Richter u najboljem slučaju biti Kuntzov jocker s klupe, te da će u 4-3-3 formaciji uz glavnog golgetera Waldschmidta finale započeti Oztunali i Amiri. Waldschmidt je postigao čak 7 od 14 golova Njemačke na ovom turniru.

Španjolska je U-21 Europsko prvenstvo započela neugodnim porazom od Italije, no srećom po De la Fuentea i njegove igrače domaćin natjecanja nakon toga je neočekivano posrnuo protiv Poljske. Veliku priliku za osvajanje skupine Španjolska nije propustila i savladala je Poljsku s čak pet golova razlike iako su joj za ostvarenje cilja trebala tri pogotka, a u polufinalu je de la Fuenteova momčad deklasirala Francusku.

Rano je povela Francuska golom Matete iz jedanaesterca, no već do poluvremena su Marc Roca i Oyarzabal preokrenuli rezultat u korist Španjolske. Početkom nastavka Dani Olmo povećao je prednost Španjolske, a sve dileme oko plasmana u finale riješio je pogodak Borje Mayorala.

De la Fuente jedva čeka finale:

'Stigli smo tamo gdje smo htjeli biti. Igramo na sjajnom stadionu i sve ovisi o nama. Dali smo sve od sebe da budemo ovdje protekla tri tjedna. Pokušati ćemo uživati u trenutku, te po mogućnosti pobijediti. Nadamo se da neće biti vruće kao u našoj posljednjoj utakmici, no moramo se fokusirati na ono što možemo kontrolirati. Smatram da je dobro da u kadru imamo igrače koji su igrali finale pred dvije godine. Iskustvo je vrlo važno u nogometu'.

Španjolski izbornik nema značajnijih problema s izostancima, te se očekuje da će u finalu koristiti identičnu jedanaestorku koja je sjajno odradila polufinalnu utakmicu. U 4-2-3-1 sustavu iza isturenog napadača Oyarzabala finale bi trebali započeti Pablo Fornals, Dani Olmo, te Dani Ceballos koji je proglašen najboljim igračem U21 Europskog prvenstva koje se pred dvije godine odigralo u Poljskoj.