Modrić stao pred novinare i iskreno priznao ono što uprava Reala nema hrabrosti priznati

Uoči uzvratnog dvoboja osmine finala Lige prvaka protiv Ajaxa na Santiago Bernabeuu Luka Modrić izašao je pred novinare i priznao da momčad nije uspjela nadoknaditi doprinos Cristiana Ronalda na terenu...

'Kada izgubiš dvije utakmice protiv najvećeg rivala to je nešto zbog čega se ne možeš osjećati dobro, to te pogodi. No, nemamo vremena žaliti. Moramo se fokusirati na ono što nas čeka, a zaboraviti ono što se dogodilo,' izjavio je Luka Modrić koji nije htio komentirati glasine o dolasku Josea Mourinha na klupu umjesto Santiaga Solarija.

No, ono što je naš veznjak ipak priznao je nemogućnost Reala da nadoknadi nedostatak Ronalda.

'To je igrač koji bi falio svakoj momčadi, njemu naći zamjenu je gotovo nemoguće. Naravno da nam nedostaje. Ono što klub pokušava je naći druge igrače koji će odraditi njegovu funkciju koja bi se trebala podijeliti na više igrača u napadu. To nije jednostavno,' priznaje Modrić i dodaje:

'Cristiano je zabijao po 50 golova i ne možeš naći igrača koji toliko zabija. No, drugi moraju napraviti korak naprijed i možda ne zabiti 50, već da imamo dva ili tri igrača koji zabiju 15 do 20 golova, a to je ono što nam fali. Mislim da je to naš najveći problem ove godine, u Kupu se to vidjelo gdje smo imali mnogo prilika, a protivnik nas je na kraju kaznio. Cristiana nema, ali ne možemo se sad žaliti sljedećih deset godina.'

'Klub vjeruje u igrače poput Balea, Asensija, Benzemu, doveo je Mariana, tu je Vinicius koji je dobar za svoje godine. No, ponekad se stvari ne razvijaju kako želimo. Ipak, jedini način za ići dalje je raditi i izaći iz ovog zajedno. Real je uvijek visoko. Katkad nije na vrhu, ali uvijek će se tamo vratiti,' zaključio je najbolji nogometaš svijeta po izboru Fife, Uefe i France Footballa, dan uoči dvoboja s Ajaxom u kojem madridski klub nakon trijumfa 2:1 u gostima ne bi smio podbaciti...