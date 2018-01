Mladi talent otišao iz Dinama; presudio mu trener Cvitanović!

Bojan Knežević (20) novi je igrač na Kajzerici, defenzivni vezni igrač stigao je u Lokomotivu na posudbu iz Dinama

Zanimljivo, kod Cvitanovića je bio kapetan generacije koja je briljirala u juniorskoj Ligi prvaka...

'Jesam, bio sam. I tada je sve bilo OK, dobro smo surađivali. Osjećao sam tada povjerenje Marija Cvitanovića, pa mislio da ću kod njega dobiti priliku i na seniorskoj razini. Ali nisam, skupio sam tek 11-12 minutao ove jeseni. To nema smisla, zato sam želio posudbu.'

Zašto je tako bilo?

'Mario Cvitanović mi je stalno spominjao neke ozljede, ali to su sve bili problemi koji su trajali dva-tri dana. A takve stvari imali su svi igrači unutar momčadi, nije to ništa strašno. Mislim da to sigurno nije bio realan razlog zašto me trener nije koristio. Tako da i dalje na to pitanje nemam odgovor.'