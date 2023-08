'Mladi kauboji' remijem protiv Mađarske do prvog mjesta; u četvrtfinalu idu na Norvežane

Time su se izabranici Kreše Ivankovića plasirali u četvrtfinale u kojem će u četvrtak, 10. kolovoza, igrati protiv Norveške.

Hrvatski juniori nijednom tijekom utakmice nisu bili u rezultatskom zaostatku, u prvih osam minuta postigli su osam pogodaka i već tada došli do prednosti od pet pogodaka (8-3) pa se činilo da Mađarima prijeti prava rezultatska katastrofa. No, gosti su se brzo oporavili i došli do izjednačenja na 9-9. Ipak, Hrvatska je dobrom završnicom kraj prvog poluvremena dočekala s četiri gola više (15-11).