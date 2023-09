Mjesto s 800 stanovnika ima prvoligaša; kapetan zna sve o ribolovu, igrač na treninge putuje 100 km

Iako je malo murtersko mjesto Jezera poznato po lovu na velike ribe (big game fishingu), posljednjih nekoliko sezona o njemu se govori i u nogometnim okvirima. Jer trud, volja i entuzijazam dali su rezultat te će se MNK Jezera u novoj sezoni, a koja kreće sljedećeg vikenda, natjecati u Prvoj HMNL. I to kao klub iz najmanjeg mjesta u ovom rangu natjecanja, u kojem živi tek 800-tinjak ljudi

Iako je sredina rujna, a turista je sve manje, još uvijek je lijepo vrijeme i toplo u Jezerima. A kako će tek biti za desetak dana, kada krene lopta s centra... Naime Jezera su dočekala to da njihov malonogometni klub, osnovan još 1998. godine, dođe u drugi rang hrvatskog futsala. Počeci nogoloptanja u Jezerima sežu još u 50-e godine prošlog stoljeća, kada se na travnatoj površini na ulasku u mjesto - danas poznatoj Lokvi, punoj u ljetnim popodnevima i večerima - naganjala lopta s ciljem da se provuče između dva kamena kao stativa. U pauzama utakmica pila se voda iz bunara na Lokvi, a on nije zaboravljen ni danas te je utisnut u dio grba Malonogometnog kluba Jezera. Godina 1298. na grbu podsjetnik je na prvo spominjanje tog mjesta. Nostalgične osamdesete donose i prve malonogometne turnire na Lokvi. Ljeti nakon plaže jednostavno su svi putevi vodili ondje te je ona postala važno društveno okupljalište svih generacija, kako onih najmlađih, tako i onih najstarijih.

Sve je počelo 13. siječnja 1998. godine Kako svako novo razdoblje donosi promjene, tako su ih donijele i devedesete. Potreba za nogometom čitave godine iznjedrila je novo mjesto za jezerske majstore baluna u obliku betonskog igrališta u Petrovom vrtu. Tako je on postao utvrda jezerskog malog nogometa, čime dolazimo do najvažnijeg datuma u njegovoj povijesti: 13. siječnja 1998.

Skupina entuzijasta bila je rezolutna u odluci da izađe iz okvira igranja malog nogometa u svom mjestu i najbližoj okolici te je navedenog datuma savez registrirao klub, što se danas slavi kao datum osnutka MNK Jezera. Ubrzo on postaje sudionik županijske malonogometne lige koja se igra po pravilima futsala, a dolazi se i do potrebe da se jezerski malonogometaši pokažu i na državnoj razini, što donosi pet sudjelovanja na kultnom turniru Kutija šibica - najvećem turniru u Hrvatskoj. 'Trebao nam je odmak, htjeli smo se malo maknuti iz mjesta, a gdje ćeš bolju promociju nego na najvećem malonogometnom turniru? Istina, nikada nismo ništa veliko napravili, ali možemo se pohvaliti time da smo dobili nagradu za fair-play (ha, ha)', govori nam Vjeko Klarin, prvi čovjek kluba, čija je upornost najzaslužnija za ovakav njegov status. A tu svoju ljubav prema futsalu prenio je na cijelu obitelj. >> Ovaj je torcidaš pogodio rezultat prve utakmice, kako će se razvijati stvari i tko će zabiti za Hajduk! Pazite što je prognozirao pred uzvrat u Portugalu... Zanimljivo, u MNK-u Jezera ne igraju samo 'isluženi' igrači velikog nogometa, odnosno oni koji se nisu snašli na travnatom terenu. No jedan je bio član Hajduka. 'Da, Stjepan Klarin bio je u kadetima Hajduka, potom i RNK Split, ali i Šibenika, dok je seniorski nogomet igrao u Primorcu iz Biograda. A sada je kapetan kod nas. On, osim nogometa, ima još jednu veliku strast. Doduše, to je više kao hobi. Ide i u ribu, a bavi se i pčelarstvom. S njim imamo problema jer nekad se vrijeme za odlazak u lignje poklapa s terminom utakmice (ha, ha). Ipak, zna Stjepan što mu je prioritet i uvijek nas povede na terenu. Imamo i Josipa Karduma, našeg golmana, koji je bio U-19 reprezentativac Hrvatske. A kad smo već spomenuli ribe, svi mi, ustvari, idemo u ribolov. Nismo profesionalni ribari, ali to nam je dio svakodnevice. Tako da, osim o nogometu, možemo razgovarati o ulovima (ha, ha)', rekao je Klarin.

Ponosni na svoje igrače iz Jezera U više od desetljeća igranja u županijskoj malonogometnoj ligi Jezera su bila konkurentan suparnik, ali za sezonu 2013./14. godine okupila se ekipa koju čini spoj mladosti i iskustva, potpomognuta momcima iz MNK Murter koji nisu našli mjesto u tada jakom prvoligašu. Jezera su prohujala ligom osvojivši dvostruku krunu (prvenstvo i županijski kup) te pravo natjecanja u 2. hrvatskoj malonogometnoj ligi (regija jug) u kojoj se klub natjecao od 2014. godine. 'Ono što nas čini posebno ponosnima jest činjenica da u klubu imamo najviše igrača iz Jezera, njih trojicu, četvoricu. Dvojica su nam iz Tisnog, a četvorica dolazi iz Zadra. S time da naš Deni Kolega (op.a., prošle sezone s 31 golom bio je najefikasniji igrač natjecanja) putuje iz Kalija, mjesta na otoku Ugljanu. I prvo se vozi do Preka, potom plovi brodom do Gaženice, gdje ga pokupe ostala trojica Zadrana i dolaze na treninge u Tisno. Dakle skoro 100-tinjak kilometara u jednom danu da bi odradili trening. I tako tri puta tjedno. No imamo ekipu na okupu već četiri, pet godina i to nas čini posebnima. Naime toliko su se igrači zbližili da sada zajedno slavimo rođendane i idemo na svadbe', dodao je Nikša Pirijak, djelatnik kluba.

Zanimanje za mali nogomet nadišlo je seniorski uzrast te je u okviru kluba pokrenuta i Škola malog nogometa, a osnovana je 2012. godine i trenutno broji 70-ak djece i mladeži u četiri kategorije. Naravno, svi oni treniraju u školskoj dvorani u Tisnom, u koju stane i 300-tinjak navijača. 'Bude dvorana gotovo uvijek puna. Jer krenu dvojica, trojica iz Jezera, pa pokupe nekog iz Tisnog, pa on dovede još nekoliko svojih prijatelja. I naravno, uvijek su nam najposjećenije utakmice s klubovima iz bliže okolice. Nekad su to bile utakmice s MNK-om Murter, ali oni su sada rang niže, pa protiv Heroja 2007 iz Vodica. Uglavnom, sve su to lokalni derbiji i privlače najviše pozornosti', potvrđuje Klarin kakva je to energija vezana uz klub.

Zanimljivo, na području od 50-ak kilometara postoji nekoliko malonogometnih klubova, poput Crnice, Šibenika 1983, Murtera, Kijeva, Pakoštana… Tako da je ovo izuzetno aktivna regija po tom pitanju. MNK Murter svojevremeno je bio i član najelitnijeg ranga natjecanja, ali bio je to prevelik zalogaj za taj klub. 'Naučili smo na njihovom primjeru. I mi idemo korak po korak. Evo, u 25. obljetnici kluba stigli smo do, za nas, najvišeg ranga natjecanja. Uspjeli smo popuniti budžet, s time da moram reći da smo još prošle godine imali igrača koji su igrali posve besplatno. Samo iz ljubavi prema klubu. Sada smo još bolje posloženi, pomažu nam i sponzori, dobijemo nešto i od općine. Naravno, imamo ambicija, a one ovise o financijama. Ali želja nam je ostati u ovom rangu i profilirati se. Ako, ne daj Bože, ne bude išlo ili ne budemo više imali sredstava, vratit ćemo se otkud smo došli. Međutim uvijek težimo višem, pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti', dodao je prvi čovjek kluba. Prošlog petka Jezera su odigrala prijateljsku utakmicu protiv Podstrane te pobijedila 7:3. Nego, jeste li igrali protiv jačih klubova, to jest jeste li konkurentni? 'Naravno, teško se mjeriti s najvećima, ali imamo pobjeda i protiv Futsal Dinama i protiv makarskog Novog vremena. U siječnju organiziramo zimski turnir, pa tako osjetimo kako je igrati s najvećima. Nama je ipak prioritet biti konkurentni u našoj ligi, a o ovim jačima razmišljat ćemo jednog dana, ako se ukaže prilika za to.' A da bi i na tom polju bili što uspješniji, odnosno imali bolje rezultate i u mlađim kategorijama, ali i u seniorskoj konkurenciji, školovali su još jednu jezersku legendu, Lea Klarina, a on je ovog ljeta osvojio oba jezerska turnira: 'na male branke', odnosno Martinelu, koji se igra u formatu '3 na 3', te malonogometni turnir na umjetnoj travi, a koji se igra u sustavu 5+1. Zanimljivo, u 17 godina dugoj povijesti turnira Jezerani su ga uspjeli osvojiti tek drugi put.

Leo je nakon završenog studija na KIF-u u Zagrebu položio za Uefinu licencu za futsal B, vratio se na otok i sada je trener seniora, ali i cijelog omladinskog pogona. 'Nakon završenog studija na KIF-u, prihvatio sam ponudu uprave da se ponovo aktiviram kao igrač u futsalu te da zajedno dignemo školu futsala MNK Jezera na veći nivo. Mogu reći da smo u tom naumu i uspjeli jer trenutno brojimo 70 članova škole futsala u pet kategorija. Nakon osam godina s mlađim kategorijama, splet okolnosti je htio da od ove sezone fokus prebacim na seniorsku ekipu, kojoj ću biti trener u 1. HMNL-u. I dalje ću, koliko god mi obaveze budu dopuštale, aktivno sudjelovati u radu škole futsala', kaže nam Leo. Prati ih i navijačka skupina Chvrdak boys Inače, konstanta u dvorani, bilo domaćoj, bilo na gostovanjima MNK Jezera, navijačka je skupina Chvrdak boys, oformljena 2013. godine kao eklatantan primjer lokalpatriotske lojalnosti prema svome mjestu i klubu te je nebrojeno puta vodila ekipu do pobjede kao šesti igrač na tribini. 'Oni su i zaljubljenici u klub, ali i njegov dio. I uz njihovu energiju dolazimo do pobjeda. Tako da se za budućnost kluba ne bojimo. Nama je samo želja da uz mali nogomet imamo što više djece, a u tome uspijevamo jer na treninge u Tisno dolaze nam i djeca, ne samo s otoka, već i iz brojnih okolnih mjesta', zaključili su ovu priču ponosni Jezerani i već se pripremaju za prvi ogled nove sezone u subotu 30. rujna, kada im u njihovu dvoranu dolazi Nova Gradiška.