Mario Mandžukić je tražena 'roba'; izgledalo je kako će završiti u Manchesteru, ali se u igru vratio jedan drugi europski velikan

Sudbina Marija Mandžukića (33) jedna je od zanimljivijih tema sportskim portalima u Italiji i nema dana, a da se u javnost ne plasira neka nova vijest. Sada se barata s informacijom da se u igru za bivšeg hrvatskog reprezentativca vratila Borussia Dortmund

Prvo se govorilo da je sve dogovoreno s jednim katarskim klubom, ali to je propalo da bi se zadnjih tjedana pisalo o interesu Seville odnosno da će Mandžo sigurno završiti u Manchester Unitedu.

Hrvati su 'in'

No to 'sigurno' nije baš tako 'sigurno', jer je procurila vijest kako se u igru za hrvatskog golgetera vratila Borussia Dortmund koja je našeg napadača željela još u ljetu, ali je on odlučio ostati u Juventusu kako bi izborio mjesto u momčadi.

Prema navodima portala TuttoMercatoWeb Borussia ima problema s ozljedama i Mandžukić im se čini kao idealna zamjena da popuni prazninu u napadu. Navodi se kako bi se čelnici 'žuto-crnih' trebali uskoro sastati s predstavnicima Juventusa kako bi dogovorili transfer.