Marin Čilić u finalu će igrati protiv Rogera Federera; mladi Korejac predao zbog žuljeva!

Marin Čilić, prvi Hrvat koji se plasirao u finale Australian Opena u pojedinačnoj konkurenciji, očekivano će u nedjeljnom finalu (9.30 sati po hrvatskom vremenu) igrati protiv najboljeg tenisača svih vremena Rogera Federera

Marinu Čiliću će to biti treće finale na Grand Slam turnirima u kojem će pokušati osvojiti svoj drugi naslov nakon trijumfa na US Openu 2014. godine, kad je na tom putu u polufinalu svladao Federera u tri seta, što mu je jedini trijumf protiv Švicarca u njihovih devet međusobnih dvoboja. No, unatoč toj uvjerljivoj prednosti 36-godišnji Švicarac, koji će u nedjelju igrati u svom 30. Grand Slam finalu i boriti se za 20. trijumf, šesti na Australian Openu, ima vrlo visoko mišljenje o svom suparniku.