Marin Čilić napokon povezao dvije pobjede, ali ni do druge nije došao bez drame i nervoze

Hrvatski tenisač Marin Čilić izborio je nastup u 3. kolu ATP turnira iz serije 'masters 1000' u Madridu svladavši u 2. kolu Nijemca Jana Lenarda Struffa 4:6, 6:3, 6:4

Nakon što je u prvom kolu pobijedio Slovaka Martina Kližana 6:4, 2:6, 7:6 spasivši čak četiri meč lopte, ni u drugom kolu nije imao jednostavan zadatak.

S druge strane bio je Nijemac Struff, koji je dobio prvi set 6:4. U sedmom gemu oduzeo je servis našem tenisaču, uz male poteškoće prednost je sačuvao do kraja i uzeo prvi set.

Nakon što je izgubio prvi set, Čilić je u drugom kod vodstva 4:3 napravio break, te je dobio priliku da na svoj servis poravna na 1:1 u setovima. No, stvari kreću loše po Čilića, Struff dolazi do dvije vezane break-lopte (15:40), i tada se naš tenisač pošteno izgalamio. Istina, bilo je i psovki, ali to emotivno pražnjenje dobro mu je došlo jer se Čilić nakon toga uspio spasiti.

Nanizao je četiri poena i izborio je odlučujući set, u kojem je već na startu oduzeo servis protivniku. To nije bio kraj izazovima za Čilića, koji spašavao break-lopte u drugom i četvrtom gemu, a posebno mu je bilo teško u osmom gemu, kada je ponovno bio suočen sa dvije vezane break-lopte. No, izvukao se i na kraju je uspio dobiti meč. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i druga pobjeda Čilića.

Prvi Čilićev dvobojs tribina je gledao i Luka Modrić, no vjerojatno je i njemu bilo teško gledati Čilićevo mučenje, pa je ovaj meč preskočio. Ipak, Čilić je pokazao da zna, a u trećem če kolu igrati protiv pobjednika iz dvoboja Juan Martin Del Potro i Laslo Djere.