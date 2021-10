Marin Čilić kao iz najboljih dana; još ga jedna pobjeda dijeli od jubilarnog 20-og turnira, a s druge strane stajat će domaći tenisač

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u finale ATP turnira u Moskvi svladavši u polufinalu Litvanca Ričardasa Berankisa sa 6-3, 6-4 nakon sat i 33 minuta igre

Za Čilića je ovo drugi ulazak u finale u ovoj godini, u lipnju je osvojio Stuttgart. Bio je to 19. osvojeni naslov u karijeri 33-godišnjeg Međugorca, a u nedjelju će u Moskvi pokušati stići do jubilarnog 20. i to u svom 34. finalu.

Za prvi set odlučujućim se pokazao sam početak. Čilić je u prvom gemu uspio spasiti dvije 'break-lopte', da bi odmah u sljedećoj igri oduzeo servis Litvancu, a to se pokazalo bio i jedini 'break' u toj dionici igre. Imao je Čilić još tri prilike za oduzimanje servisa Berankisu kod rezultata 4-1 koje nije iskoristio.

Početak drugog seta bio je mnogo neugodniji jer je Berankis oduzeo servis Čiliću, no Čilić je u sljedećoj igri odmah uzvratio, da bi svaki igrač držao svoj početni udarac do rezultata 4-4. Tada je Litvanac iskazao stanovitu nervozu na svom servisu što je Čilić znao iskoristiti za 'break' i servis za meč. Berankis je s nekoliko dobrih poteza stigao do 15-40 te je stvorio dvije prilike za povratak u dvoboj, no Čilić je odgovorio na pravi način. S četiri odlična prva servisa otklonio je prijetnju i stigao do pobjede.

U finalu će Čilić igrati protiv Rusa Aslana Karaceva koji je svladao sunarodnjaka Karena Hačanova sa 7-6 (7), 6-1. Hačanov je u prvom setu imao četiri set-lopte, a nakon što ih nije iskoristio u drugom se setu 'raspao'.

Čilićev suparnik u finalu, 28-godišnji Karacev uživa u daleko najboljoj sezoni u karijeri, do ove godine ostvario je tek tri pobjede na ATP razini te je u 2021. ušao kao 114. igrač svijeta. No, početkom godine je stigao do polufinala Australian Opena, osvojio Dubai i igrao finale u Beogradu.

Ipak, jedini dosadašnji međusobni susret Čilić i Karacev su odigrali ranije ove godine u Cincinnatiju, a bolji je bio Čilić sa 7-5, 6-3.

Finalni susret između Čilića i Karaceva igrat će se u nedjelju od 15 sati.