Luku Modrića i na sajmu knjiga dočekalo više stotina najiskrenijih obožavatelja, a on im punih 45 minuta dijelio autograme

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, u subotu je doživio ovacije na Rujevici nakon što je s Hrvatskom osigurao plasman na Euro 2020. godine. No, i u nedjelju su ga dočekale stotine obožavatelja

Naime, za sajmu knjiga Interliber, Luka Modrić uz suautora knjige, dugogodišnjeg novinara Sportskih novosti, Roberta Matteonija, odradio je promociju svoje autobiografije, u kojoj je otkrio brojne - do sad - nepoznate 'epizode' iz svog života. Što iz djetinjstva, a što iz igračkih dana.

Naravno, kako je Luka Modrić planetarna zvijezda, ali i jedan od najsrčanijih hrvatskih sportaša, ujedno i najpristupačnijih, jasno je da je toj promociji pristustvovalo gotovo tisuću obožavatelja, a najviše djece.

Primio se Luka i potpisivanja knjige, a autograme je dijelio više od 45 minuta.

Naravno, kako je Luka imao brojnih obveza, organizatori nisu mogli udovoljiti baš svima, pa je sigurno neki od obožavatelja ostao uskraćen za potpis. Ali sigurni smo, kad će biti nova prilika, kapetan hrvatske reprzentacije opet će se staviti na raspolaganje djeci.

'Moja je želja bila napisati autobiografiju i to mi se ostvarilo. Želja je sazrela nakon Svjetskog prvenstva. Falilo mi je nešto da napišem knjigu, a to je bio uspjeh s reprezentacijom. Kad se to dogodilo, odlučio sam se na to', objasnio je Modrić na predstavljanju svoje autobiografije, a onda, kao što je potvrdio i u knjizi, objasnio kako mu je čitanje odlična razonoda.

'Najviše volim čitati sportske autobiografije. Pročitao sam ih dosta, a zadnja koja me oduševila bila je ona Andrea Agassija', otkrio je Modrić i onda se 'bacio' na potpisivanje knjige.