Lukaku spasio Mourinha; a stopostotnom Watfordu uspjelo nešto što nije čak 31 godinu

U nedjeljnim utakmicama četvrtog kola engleskog prvenstva pobjede su upisali Arsenal i Manchester United dok je iznenađenje priredio Watford koji je svladao Tottenham

Nogometaši Watforda nakon 31 godine uspjeli su dočekati pobjedu protiv Tottenhama u ligaškom natjecanju, nakon što su u nedjelju slavili pred svojim navijačima sa 2-1 i tako zadržali stopostotan učinak u prva četiri kola engleskog prvenstva.

Sva tri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu i sva tri postigli su igrači Watforda. Doucoure je nespretnom reakcijom u 53. minuti poslao loptu u vlastitu mrežu te omogućio Tottenhamu da dođe do prednosti. No, domaća momčad je ubrzo došla do preokreta. U 69. minuti izjednačio je Deeney, a u 76. minuti Cathcart je postavio konačnih 2-1 za četvrtu uzastopnu pobjedu Watforda i prvi poraz Tottenhama u novoj sezoni.