Luka Modrić proživio pravu dramu po povratku iz Monaca: Avion kapetana 'Vatrenih' upao u strašnu oluju iznad aerodroma na Krku

Privatni mali avion s kojim se Luka Modrić vraćao iz Monaca upao je u oluju nadomak Krka pa je slijetanje bilo i više nego neugodno

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih veznjaka na svijetu Luka Modrić u utorak je bio u Monte Carlu gdje je dobio prestižnu nagradu Golden Foot. Riječ je o nagradi koju nisu dobili niti Cristiano Ronaldo, niti Lionel Messi, a koja se dodjeljuje nogometašima starijima od 28 godina koji ju zasluže individualnim i momčadskim uspjesima, te koji imaju izuzetnu osobnost i karizmu.

Žiri je sastavljen od novinara diljem svijeta koji predlažu nogometaše koji zaslužuju nagradu, a onda internetska anketa izbacuje pobjednika. Zanimljivost je i to što ovu nagradu nogometaš može dobiti samo jednom u životu, a kada ju osvoji, osim trofeja dobije i čast da svoj otisak stopala ostavi u Promenadi šampiona u Monte Carlu.

'Čast mi je primiti ovu nagradu. Vraćam se na najbolju razinu i to sam pokazao u prošloj utakmici. Do kraja godine imamo još sedam vrlo važnih susreta i nastavit ćemo dobro igrati', poručio je Modrić u Monte Carlu, a onda se zaputio u tabor hrvatske nogometne reprezentacije pred kojom je odlučujući kvalifikacijski susret za Euro 2020. protiv Slovačke. Ipak, put do Rijeke nije protekao kako se Luka nadao.