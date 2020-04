Luka Modrić predložio Realu sjajnog, mladog Hrvata kao svog nasljednika

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i veznjak madridskog Reala, 34-godišnji Luka Modrić, prema najavama brojnih španjolskih medija, polako završava svoju karijeru u 'kraljevskom klubu'. Naravno, do tog su zaključka došli s obzirom na manju minutažu koju je imao kod Zinedinea Zidanea ove sezone, ali i zbog sve češćih poziva u druge klubove.

Kakva je sudbina Luke Modrića u dresu 'kraljevskog kluba'? To vjerojatno najbolje znaju on, trener Zidane i predsjednik Reala Florentino Perez.

No, dok se netko od spomenutog trojca ne oglasi po ovom pitanju, jasne su i špekulacije, a kojih svakim danom ima sve više. Posebice sada, dok se nogomet ne igra, a novine se moraju puniti nekim sadržajem.

Dio španjolskih medija prenio je vijest kako je Luka Modrić predložio Realu, kao svog nasljednika, 22-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Nikolu Vlašića. Njega su navijači Reala mogli upoznati u prethodnoj sezoni Lige prvaka, kada je Vlašić jedinim golom na utakmici donio pobjedu svojoj momčadi nad 'kraljevima', što je bio dovoljno jak argument da se počne govoriti i o ovom sjajnom, mladom nogometašu.

U razgovoru za ruski Sport-Express bivši nogometaš, a danas trener Jurij Nikiforov, otkrio je sljedeće.

'Čuo sam da će Modrić možda napustiti Real. A što se tiče Vlašića, on je dobar nogometaš i pokazao je to u CSKA-u već u prvoj sezoni, ali velika je razlika između španjolske i ruske lige. Bez obzira na to što je zabio gol Realu u Ligi prvaka, to za čelnike slavnog kluba nije dovoljno'.

U cijeloj priči zanimljivo je da se Modrić odlučio zauzeti za Vlašića, jer u ovom trenutku njih dvojica ne igraju na istoj poziciji. Modrić je kreator igre i mozak momčadi, dok je Vlašić više orijentiran u završnicama akcija, pred suparničkim golom.

No, svi se sjećamo da je i Modrić u Dinamovom dresu imao vrlo sličnu ulogu kao Vlašić sada, pa je možda i to razlog zašto baš njega vidi kao svog nasljednika.

Jer i Vlašić je konstitucijom ali i trkačkim kapacitetima, te lucidnošću sličan Modriću, a s obzirom na tek 22 godine, još uvijek stigne i naučiti ono što je Modrića dovelo na krov svijeta.