Ludi derbi Arsenala i Liverpoola; 'topnici' su poveli već u prvoj minuti, 'redsi' su se dva puta vraćali, ali to nije bilo dovoljno

Nogometaši Arsenala vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva 3:2 domaćom pobjedom protiv Liverpoola u derbiju 9. kola

Firmino je u 53. minuti preciznim udarcem s petnaestak metara izjednačio na 2:2, ali Arsenal je i treći put stigao do vodstva koje je na kraju i zadržao nakon što je Saka u 76. minuti realizirao kazneni udarac kojega je skrivio Thiago Alcanara koji je neoprezno startao na Gabriela Jesusa .

U prvim utakmicama nedjeljnog programa 9. kola engleskog nogometnog prvenstva Crystal Palace i West Ham United ostvarili su domaće pobjede, Palace je 2:1 svladao Leeds United, dok je West Ham 3:1 nadigrao Fulham.

Palace je na svom Selhurst Parku do pobjede stigao preokretom, gosti su poveli golom Struijka (10), no Edouard (24) je do odmora uspio poravnati, da bi Eze (76) zabio za važne bodove domaćih.

Palace je ovom pobjedom stigao na 15. mjesto s devet bodova, jednim manje od 14. Leedsa.

I na Olimpijskom stadionu u Londonu dogodio se preokret, a važnu ulogu u njemu odigrala je i sudačka postava.

Fulham je poveo u otvaranju utakmice preko Pereire (5), na 1:1 izjednačio je Bowen (29-11m), da bi se kontroverzna situacija koja je odlučila pobjednika dogodila u 62. minuti. Tada je Scamacca (62) sjajnim lobom svladao gostujućeg golmana, no prethodno je bio u evidentnom zaleđu, a potom si je i očigledno rukom primirio loptu.

Obje te situacije pregledane su u VAR sobi i nevjerojatno je kako suci nisu primjetili niti jendu od te dvije situacije. Konačni rezultat postavio je Antonio (90+1).

West Ham je 13. s 10 bodova, jednim manje od devetog Fulhama.