Loše vijesti za Dinamo i Igora Jovićevića; teže se ozlijedio jedan od standardnih prvotimaca: 'Izgledalo je bezazleno, ali umjesto da se popravi, sve se pogoršalo'

Petar Stojanović ozlijedio se još na pripremnoj utakmici s Interom iz Zaprešića, a iako je na početku izgledalo bezazleno, ozljeda je ipak teže prirode

Dinamo se priprema za gostovanje u Kranjčevićevoj gdje ga danas u gradskom derbiju čeka Lokomotiva (21.05, Arenasport 3). Trener 'modrih' Igor Jovićević debitirao je u Hrvatski Telekom Prvoj ligi pobjedom nad Varaždinom, a sada želi nastaviti taj niz.

'Lokomotiva je odlična momčad. Plasman u finale Kupa, u okršaju protiv Slaven Belupa, potvrđuje njihovu kvalitetu. Protiv Osijeka u prvenstvu to nije bila njihova prava slika, očito je došlo do pražnjenja nakon polufinala Kupa. Oni će dati sve od sebe da dobiju Dinamo, ipak je to gradski derbi. Mi želimo biti odlučni i angažirani. Imamo gust raspored, možda će i svi igrači dobiti određenu minutažu', rekao je Jovićević u najavi novog susreta.