Londonski okršaj završio remijem; Aubameyang tragičar, a svijet se pita hoće li koja slavna osoba umrijeti

U subotnjem derbiju 29. kola engleskog nogometnog prvenstva na White Hart Laneu su Tottenham i Arsenal odigrali bez pobjednika – 1:1

Spomenimo kako su gosti dvoboj završili s igračem manje, jer je u petoj minuti sudačke nadoknade crveni karton zaradio Torrerira.

Ovakvim raspletom zadovoljniji mogu biti u Tottenhamu, bez obzira što su igrali pred svojim navijačima, jer su na trećoj poziciji zadržali četiri boda prednosti upravo pred četvrtim Arsenalom koji bi kasnije lako mogao skliznuti na peto mjesto.

Onače, bio je to prvi remi Tottenhama ove sezone nakon što je do ove utakmice upisao 20 pobjeda i osam poraza. Zanimljivo, u posljednjih 16 dvoboja između Tottenhama i Arsenala samo jednom su slavili gosti i to Arsenal u ožujku 2014.