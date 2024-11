Lončarević: Mislim da je i izborniku sada jasno da griješi s jednim igračem

No, vratimo se na utakmicu iz Glasgowa. Za mišljenje smo pitali Iliju Lončarevića, iskusnog nogometnog trenera.

'Ja sam bio prilično zadovoljan prvim poluvremenom i načinom na koji je reprezentacija u većom dijelu igrala. Neću govoriti' o tome je li to trebalo biti s nekim drugim igračima. Govorim o vrsti igrača.

Govorim sa stanovišta da su nam vezni igrači bili na krilima i da smo imali pet veznih igrača u terenu. Ne zato što to nije dobro djelovalo, nego zato što kasnije, kad trebaš, a trebali smo, onda nemaš pravog rješenja ni u veznoj liniji, niti s kapacitetima koje imamo na krilima. Oni kasno ulaze. Tako, to je možda mala greška u planiranju, ali ne bi na to obraćao pažnju. Početnih 11 je bilo korektno postavljeno i oni su igrali prilično dobro. Mana je bila jedino što nismo u trenutku oduzimanja lopte ipak napravili 5, 6 bržih napada, da bi uhvatili Škote na malo širem prostoru. Ovako smo im uvijek praktički dali da se vrate sa svih deset igrača u obranu. Onda je bilo teško doći i do šansa i do šuta.

Zato od naše igre nismo imali neke veće koristi. Nismo iskoristili svoje dvije, tri šanse, iz kojih se moglo zabiti gol. I na kraju prvog poluvremena još je stigao taj crveni karton, koji nas je unazadio'.

Kako ste vi doživjeli taj crveni karton?

'Za crveni karton, osim suca koji je možda bio malo prestrog, krivo je neiskustvo igrača. Posebice kod tog drugog kartona kojeg je zaradio. Ja osobno sam pomislio, kad je prvi karton dobio, da će ga Dalić morati izvaditi, jer Petar Sučić je neiskusan igrač i pitanje je može li s kartonom odigrati više od poluvremena. I kad je došla zadnja minuta, mislio sam, 'ajde izvukli smo se, nećemo dobiti gol. Ali ipak nije Sučić izdržao ni do kraja poluvremena. Na kraju je taj crveni karton sve poremetio'.

Nastavio je Lončarević još malo o Petru Sučiću.

'Mislim da je i izborniku jasno da je pozicija polušpice, pozicija isturenog veznog igrača ta koja Sučiću najmanje odgovara. On je igrač prostora, individualne kvalitete s loptom, on je igrač koji puno trči i u pokrivanju velikog prostora uvijek nađe vremena i snage da dođe u završnicu. Nije igrač koji će biti na poziciji polušpice, jer njegov talent ne dolazi toliko do izražaja na toj poziciji, odnosno kao na poziciji kada je klasičan vezni igrač. Doduše, to je moje mišljenje'.

Opet smo primili gol u završnici utakmice?

'Igrači bi se u takvim situacijama, kao što je bila ova kod gola, trebali dogovoriti tko što radi. Jer oni su imali jednog, jedinog igrača na terenu koji je mogao napraviti višak u driblingu. Bez obzira na to što smo mi imali na toj poziciji našeg najboljeg obrambenog igrača. Jer ni najbolji branič na svijetu ne može zaustaviti dobro driblera da si oslobodi nogu za ubačaj. A posebno kad smo imali igrača manje. Ne smije se dozvoliti da takav igrač dolazi na Gvardiola, da ga ljulja, da mu se ne zatvori unutarnja strana. Nije mi jasno zašto igrači to nisu napravili. To se znalo i od prije, a vidjelo se i kroz utakmicu. Taj nam je igrač jedini zadavao probleme'.

Imali su i naši svoje prilike. Pa čak i s desetoricom igrača?

'Jesu, da. I za izjednačenje i za vodstvo. Nismo iskoristili i nemamo što žaliti. Mislim da je reprezentacija na dobrom putu, bez obzira na sve. I nadajmo se da neće izgubiti utakmicu od Portugala', završio je Ilija Lončarević.