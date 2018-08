'Lokosi' imaju idealnu priliku pokazati Dinamu da mu više nemaju namjere biti saveznici

Ove subote u 5. kolu HT Prve lige nogometaši Dinama i Lokomotive (Arena Sport 3, 21 sat) borit će se za prvo mjesto na ljestvici, a ako gosti trijumiraju na Maksimiru bit će im to treća pobjeda u nizu u gradskom obračunu i potvrda da nisu tu da bi poslužili 'modre' kompletom od 12 bodova...

Do procvata 'lokosa' došlo je pod vodstvom odličnog 41-godišnjeg stručnjaka Gorana Tomića koji ove sezone ima tri pobjede i remi na Poljudu, a ako ponovo uzme mjeru 'modrima' zasjest će sa svojim mladim zvijezdama i veteranom Krstanovićem na vrh ljestvice HT Prve lige.

'Trener Tomić nas je odlično posložio i zato nam se to vraća kroz dosadašnje rezultate. Nije mala stvar imati niz od 12 utakmica bez poraza, i to 10 pobjeda i 2 remija. Što se tiče plasmana, treba ostati skroman no isto tako vjerujem da ćemo se boriti za prvo mjesto,' izjavio je brzonogi Liam Kastrati uoči susreta pa i dodao:

'Gostujemo na Maksimiru, sigurno će biti teška utakmica, jer zna se tko je Dinamo. No mi ćemo dati sve od sebe kako bi odigrali najbolje što znamo i kako bi ostvarili dobar rezultat.'

Misli Bjelice i njegovih nogometaša bit će okrenute prema dvoboju s Young Boysom u utorak, bit će opet mnogo rotacija u sastavu, što je dodatni adut za Tomića i 'lokose' koji bi mogli Dinamu zaista zagorčati život u ovom gradskom derbiju te jednom za svagda utišati one koji tvrde da je njihov klub stvoren kako bi 'modrima' podario 12 sigurnih bodova svake sezone...