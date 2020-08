Lokomotiva kreće po povijesnu priliku da osvoji 18 milijuna eura; evo gdje možete gledati dvoboj Zagrepčana s Austrijom Beč

Lokomotiva će danas u 19 sati u Kranjčevićevoj ugostiti bečki Rapid, a tu utakmicu možete pratiti na programu Arenasport 2

Hrvatska zahvaljujući dobrim Dinamovim nastupima u Europi, a ponajviše europskom proljeću i igranju osmine finala Europske lige prije dvije sezone dobila pravo da ima dva predstavnika u Ligi prvaka. Naravno, oba moraju potvrditi to pravo kvalifikacijama.

Osim Dinama koji je još jednom pokazao da je najbolja ekipa u Hrvatskoj i već tradicionalno osvojio prvo mjesto, drugo mjesto je, pomalo iznenađujuće, osvojila Lokomotiva koju je mladi šibenski stručnjak Goran Tomić potpuno preporodio. Kruna njegovog rada su kvalifikacije za Ligu prvaka. Prođu li sve prepreke i uđu li u Ligu prvaka, na račun Lokomotive će sjesti više od 18 milijuna eura.

''To bi stvarno trebalo biti čudo, ali treba biti realan. Odlazi nam najjači dio ekipe i trebamo se prvo pojačati. Teško je sada govoriti o tome dok ne vidimo kojim ćemo kadrom raspolagati. No uvjeren sam da ćemo pronaći prava pojačanja', rekao nam je Tomić u razgovoru početkom kolovoza.

Lokomotivu je u međuvremenu napustilo dosta igrača, a najviše boli to što su ostali bez nositelja igre poput Lirima Kastratija, Mytra Uzunija, Kristijana Jakića i sličnih igrača. Stigla su pojačanja, no i njima će trebati neko vrijeme da se poslože i počnu igrati prepoznatljivu igru s potpisom Gorana Tomića. Prva prepreka Lokosima je Rapid s kojim igraju danas u 19 sati.

'Naša je prednost to što se igra jedna utakmica i to bez gledatelja. Kad bi se igralo još u Kranjčevićevoj, to bi bilo super. No kada se uopće Lokomotiva stavi u kontekst s Bešiktašom, Viktorijom Plzen, PAOK-om i ostalim velikim klubovima, onda je jasna razlika. Ove godine imali smo budžet od 37 milijuna kuna, a Hajduk ima 160 milijuna ili ne znam koliko. Mi smo tu već napravili velike stvari s tri do četiri puta manjim budžetom od konkurencije', govorio nam je Tomić početkom mjeseca.