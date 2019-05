Ljutiti Jürgen Klopp ponovno 'poludio' na suludi ritam koji je nametnula UEFA: Ubit ćemo ovu lijepu igru!

Menadžer engleskog premierligaša Liverpoola još je jednom prozvao vodstvo Europske nogometne federacije (UEFA) zbog odluke da završni turnir Lige nacija počne samo tri dana nakon finala Lige prvaka...

Finale Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama na rasporedu je 1. lipnja u Madridu, dok će se završni turnir Lige nacija na kojem će nastupiti Engleska, Portugal, Švicarska i Nizozemska održati od 5. do 9. lipnja u Portugalu.

'Ako se mi nećemo brinuti o našim igračima ubit ćemo ovu lijepu igru', poručio je trener Liverpoola Jürgen Klopp dodavši:

'Svi su me čudno gledali kad sam rekao da to nije sjajna ideja, a sad su svi iznenađeni jer su u finalu dvije engleske momčadi. Isto bi govorio i da je u finalu Ajax, samo bi tada to bio problem za drugu zemlju.'