Ljudina od čovjeka; pobijedio, a onda svoj honorar za borbu poklonio suparniku

Brazilski profesionalni MMA borac, Filipe Esteves (29), završio je na naslovnici svjetskih borilačkih portala nakon što je čitav iznos svog honorara donirao protivniku kojeg je prije tog savladao

'Vidio sam kakvu mu je situacija. On je skroman čovjek. Putovao je 35 sati autobusom iz Belema da bi se borio i zaradio samo 500 reala, to je stvarno dirnulo', rekao je Esteves u razgovoru za MMA Fighting, a prenosi Fight Site .

Radi se o talentiranom Filipe Estevesu, 29-godišnjem hrvaču. Njemu je borba s BrazilMMA priredbe, održane prošlog vikenda, bila sedma u profesionalnoj MMA karijeri i u njoj je upisao sedmu pobjedu. Ovaj borac muha kategorije savladao je iskusnog Rildecija Limu Diaza (23-9), nakon čega je istom donirao cijeli svoj honorar. To je izjavio odmah u govoru nakon borbe.

Estevesov honorar iznosio je jednako kao Diasov, tako da je poraženi borac na kraju dobio 240 dolara. Kući se unatoč tome vratio s tek 19 jer mu je sve ostalo otišlo na troškove dugog puta. Naime, od Belema do Salvadora ima nešto više od 2000 km. Dias je naravno bio više nego zahvalan.

Inače, ta svota iznosi oko 120 dolara (800kn). Još je Esteves dodao: 'On je iskusan borac koji se borio svuda po svijetu, ima preko 30 borbi, a njegova situacija je poput situacije mnogih drugih sportaša u Brazilu.'

'Nisam to očekivao. Filipe ima veliko srce. Rekao mi je kako je to odlučio prije borbe, neovisno o ishodu. Puno sam plakao. On ima veliko srce i uvjeren sam da će uskoro potpisati ugovor s UFC-om', rekao je Dias, koji je tijekom 35-satnog puta odmah odrađivao i skidanje kilograma.

Esteves je inače također u teškom financijskom stanju. Naime, on je reprezentativac Brazila u hrvanju, a zbog nedostatka novca nije uspio otputovati na Svjetsko prvenstvo koje se idućeg mjeseca održava u Kazahstanu. Tu nije mogao pomoći niti savez, čija je blagajna također prazna.