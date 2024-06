Livaković govorio o stanju u momčadi, ali i priznao: Možda je ovako najbolje...

'Je, naravno. Pogotovo kada u zadnjim trenucima primiš pogodak. Naravno, trebali smo puno bolje odigrati prvo poluvrijeme. I to ćemo sigurno analizirati. U nastavak smo ušli odlično, zabili smo dva gola, stigli do preokreta. Imao sam osjećaj da smo proključali kao ekipa, ali i navijači. Svi skupa kao da smo prodisali nakon prvog gola. Ali nažalost, pri kraju su stvorili tri stopostotne šanse. Stiglo je razočarenje', priznao je Dominik Livaković , koji je prvi vodstvu Albanije spašavao momčad, obranivši dva čista zicera.

Hrvatska nogometna reprezentacija opet je 'pala' u samoj završnici. Imala je sve u svojim rukama, ali pad koncentracije ili nesvjesno povlačenje, otovorili su priliku Albancima da dođu do izjednačenja, što su i iskorstili za konačnih 2:2. Odnosno po bod svakome. Baš dramatično....

Kako objašnjavate ovako loš ulazak u utakmicu?

'Oni su taj pritisak stvarno dobro odradili. Poslije su se dobro branili. Ali trebamo napraviti analizu, pa vidjeti što gdje smo griješili'.

Nakon ovog remija pobjeda protiv Italije je imperativ.

'Nemamo pravo na kalkulacije. Moramo pobijediti. A možda to i nije loše. Idemo na sve ili ništa. Moramo skupiti glave i napraviti sve da dobijemo tu zadnju utakmicu'.

Atmosfera u momčadi?

'Sve je OK, atmosfera je cijelo vrijeme dobra. Svi se dobro slažemo. Naravno, sada jesmo razočarani, jer to je šok kada primiš gol na samom kraju. Imamo par dana za rekuperaciju, ali ja vjerujem da će to sve na kraju biti dobro'.

Drugih 45 minuta iz Hamburga su obećavajući. Tako bi trebalo igrati stalno?

'Da, definitivno je pokazatelj što nam treba. Osim tih zadnjih par minuta. Tako trebamo izgledati u Leipzigu, I vjerujem da će u sljedećoj utakmici baš tako biti od prve minute', završio je Livaković.