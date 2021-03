Leon Benko zna tko je najveći 'krivac' za poraz Hrvatske u Sloveniji: Ne sviđa mi se kada se nakon jednog poraza krene pričati o smjeni izbornika

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je poražena 0:1 kod Slovenije, na startu kvalifikacija za SP u Kataru 2022. godine. Naravno, s obzirom na čak 51 mjesto razlike na Fifinoj ljestvici, jer Hrvatska je 11., a Slovenija 62., takav je rezultat iznenađujuć. No, Leon Benko, koji je igrao pod Matjažom Kekom, znao je da Slovenija nije baš 'mačji kašalj'.

Jedan od najiskusnijih nogometaša Hrvatski Telekom Prve lige, 37-godišnji Leon Benko , koji je kroz karijeru igrao i za hrvatsku reprezentaciju, ali i Kekovu Rijeku ( op.a. dok mu je Kek bio trener, stigao je do nagrade za najboljeg igrača lige, u izboru kapetana hrvatskih prvoligaša ) te slovensku Olimpiju, nije imao dilema tko je najzaslužniji za iznenađuju pobjedu Slovenije.

Naravno, tko zna kako bi se utakmica razvijala da je Hrvatska povela na startu, odnosno da su lopte Vlašića i(li) Kramarića završile u mreži?

'Slažem se, jer Hrvatska je definitivno u tih desetak minuta bila puno bolja. I šteta što jedna od tih lopti nije završila u mreži. I prema tome može se zaključiti da Hrvatska nije podcijenila Sloveniju. Međutim, pripreme su bile prekratke, ovo je bilo prvo okupljanje nakon četiri mjeseca, i teško je bilo za očekivati da će se u samo dva ili tri treninga moći nešto posebno uigrati'.

Tu mislite na napadački dio, odnosno činjenicu da nije bilo Brune Petkovića?

'Da, jer evidentno je da su s Petkovićem neke akcije već bile uigrane. I zato se ja uopće ne bojim za nastavak kvalifikacija, jer čim se Petković vrati, a vidi se da je u odličnoj formi, i stvari će sjesti na svoje. On je tek jedan od kotačića ovog stroja'.

Slažemo se, ali sada treba proći Cipar i Maltu, to jest ne dopustiti da nam i oni uzmu koji bod.

'Bilo bi lakše da je Petković ovdje, ali ja apsolutno vjerujem da će u ova dva, tri dana, momčad shvatiti gdje je 'štekalo'. Kvalitetu imamo, igraju jako dobro po svojim klubovima, a s Dalićem koji ih je vodio do svjetskog srebra, sigurno imaju pravu atmosferu'.

OK, ali tek je maleni dio tih igrača ispratio Luku Modrića, koji je s punih 35 godina pokazao kako se treba boriti za reprezentativni dres.

'Točno, ali ja mislim da se takav dan može dogoditi svakome. Luki Modriću možda i ne, jer on je ipak svjetska klasa. No, siguran sam da nije tu bilo nikakvog namjernog skrivanja. Ali jednostavno, nešto se dogodilo. S time da, ponavljam, očekujem već protiv Cipra posve drugačiju Hrvatsku. I ne sviđa mi se kada se nakon jednog poraza krene pričati o mogućoj smjeni izbornika. Dalić je pravi, ali sada je naišao na također odličnog Keka. Znam kako on radi, i baš smo pričali uoči utakmice, pa sam rekao da nam protiv Slovenije neće biti jednostavno. Eto, i pogodio sam', završio je Leon Benko.

Mi se samo nadamo da je pogodio i kako će Hrvatska protiv Cipra (27. ožujka) odnosno protiv Malte (30. ožujka) igrati puno, puno bolje. Jer i ovaj jedan poraz, od Slovenije, dovoljno je stresan.