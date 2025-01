Legendarno hrvatsko krilo: I prije je toga bilo, ali ovo... Nevjerojatno! Kao da smo ukleti

Najprije se ozlijedio Duvnjak i bilo je izgledno da će to biti njegov kraj u reprezentaciji, no kapetan je kao pravi kapetan stisnuo zube i nastavio je. Onda je otpao Luka Cindrić , a protiv Slovenije teško se ozlijedio i David Mandić za kojeg je turnir goto. Da je to malo previše pehova slaže se i legendarno krilo Zlatko Horvat .

'I toga je uvijek bilo, ali... Neću reći da je ovo prvenstvo ukleto, ali je nevjerojatno. Peh za pehom. Stvarno imamo jako puno ozljeda. To je sigurno i zbog gustog rasporeda, između dvije sezone bile su i Olimpijske igre i to je utjecalo na kvalitetu ovog prvenstva. Šteta je što nismo u onom punom sastavu jer bi nam bilo puno lakše. Nažalost, to je tako. Mi nemamo fond igrača kao Francuska i Danska. Mi imamo to što imamo i pokušavamo izvući najbolje iz toga i izliječiti te dečke. Nadam se da će svi stisnuti zube do kraja koliko mogu', za Index je rekao Zlajo, a onda je dodao:

'Nedostajat će nam njegova energija. Srećom, imamo Jelinića, koji je pokazao da je isto jako dobar na poziciji halfa u obrani. Bit ćemo hendikepirani u rotaciji jer se njih dvojica neće moći mijenjati, ali tu je i Mihić. On sa svojom energijom može napraviti puno, ali ipak ne može igrati tu poziciju u obrani, što je trenerima jako važno.'