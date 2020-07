Legendarni Alistair Overeem najprije odao počast Branku Cikatiću, a onda otkrio i pravi razlog dolaska u Split, te najavio senzaciju

Alistair Overeem sa suprugom i kćerima boravi u Hrvatskoj, a osim što je odao počast svojem preminulom prijatelju Branku Cikatiću, otkrio je i da bi u Splitu mogao otvoriti svoj kamp, kao i da snima dokumentarac

Legendarni UFC-ov i K-1 borac Alistair Overeem odabrao je Hrvatsku za svoj godišnji odmor. Nakon Dubrovnika posjetio je i Split, a lijepu našu posjetio je sa suprugom i dvjema kćerima, ali nije da se samo odmara već i naporno trenira za svoj sljedeći meč početkom rujna. Odmor u Hrvatskoj je iskoristio i kako bi odao počast svojem preminulom prijatelju Branku Cikatiću.

'Da, stigao je Alistair u Split i odmah nam se javio. Jer iako je između njega i mog Branka bila velika razlika u godinama (op.a. 26 godina, Branko je rođen 1954., a Alistair 1980.), vezalo ih je pravo prijateljstvo. Upoznali su se tijekom brojnih K-1 turnira, a često su znali i pričati. Iskreno, je li mu Branko davao kakav savjet, nisam nikad pitala, no znam kada god bi dolazio u Hrvatsku, ali bilo je to često, uvijek su bili na ručku i dugo razgovarali. Alistairov stric ima kuću u Zadru, tako da je on još od najmanjih nogu dolazio u Hrvatsku', rekla je za tportal supruga pokojnog Branka, Ivana Cikatić, prije nekoliko dana.

Osim Cikatića, Overeem je veliki prijatelj i s Antom Bonačićem koji je pripremao i Gorana Ivaniševića za Wimbledon, a predstavljao je i Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Sydneyju kao član sprinterske štafete. Njih su se dvojica upoznali na Hvaru davnih dana, a sada ga Bonačić priprema za meč koji će se održati 5. rujna.