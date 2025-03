Legenda hrvatskog nogometa preuzima klub iz BiH?

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao SportSport.ba, prvi kandidat za preuzimanje klupe Posušja je bivši hrvatski reprezentativac Jerko Leko. Trenutačno vodi NK Jarun u Prvoj nogometnoj ligi Hrvatske, drugom rangu domaćeg natjecanja.

U aktualnoj sezoni Jarun pod njegovim vodstvom ima četiri pobjede, sedam remija i deset poraza, a ostaje za vidjeti hoće li se odlučiti za novi izazov. Leko je na klupi Jaruna od ljeta 2021. godine te je do sada vodio momčad u čak 117 službenih utakmica. Prije toga bio je trener Lokomotive i Hrvatskog Dragovoljca.

Igračka legenda hrvatskog nogometa

Jerko Leko ostavio je dubok trag u hrvatskom nogometu i jedan je od omiljenih bivših igrača u domaćim krugovima.

Profesionalnu karijeru započeo je u Dinamu 1999. godine, a godinu dana proveo je na posudbi u Croatiji Sesvete. Veliki iskorak u karijeri napravio je u zimu 2003., kada je za 5,5 milijuna eura prešao u ukrajinski Dynamo Kijev. U Kijevu je proveo dvije i pol godine, a potom je 2006. potpisao za Monaco, gdje je ostavio dubok trag u francuskoj Ligue 1.

Na Azurnoj obali ostao je do ljeta 2010., kada se odlučio okušati u Turskoj, potpisavši za Bucaspor. No, nije se najbolje snašao te se nakon samo jedne sezone vratio u Dinamo Zagreb, u kojem je igrao do 2014. godine. Karijeru je završio 2016. u dresu Lokomotive, nakon čega se posvetio trenerskom radu, prvo u omladinskom pogonu Lokomotive, a potom i u seniorskom nogometu. U dresu hrvatske reprezentacije upisao je 59 nastupa i postigao dva pogotka.