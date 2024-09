Leclerc sjajnom taktikom slavio u Monzi, nastavlja se pad Verstappena i Red Bulla

Ferrari je do pobjede stigao sjajnom taktikom s jednim zaustavljanjem u boks. Leclerc je na sredini utrke zaostajao za Piastrijem i Norrisom, ali su oni kasnije još jednom otišli promijeniti gume pa je on preuzeo vodstvo i sačuvao ga do kraja. Podsjetimo, Norris je startao prvi, ali je već u prvom krugu izgubio prednost i pao na treće mjesto iza Piastrija i Leclerca.

Četvrti je bio Leclerov momčadski kolega Carlos Sainz, također s jednim zaustavljanjem. Peti je kroz cilj prošao Lewis Hamilton u Mercedesu, a šesti branitelj naslova Max Verstappen sa skoro 40 sekundi zaostatka.