LeBron James i Lakersi uzvratili Houstonu, a Milwaukee rano ostao bez najveće zvijezde te ipak stigao do pobjede

Milwaukee Bucks su smanjili na 3-1 u seriji na četori pobjede svladavš sinoć u Orlandu nakon produžetaka sa 118:115 Miami Heat, dok su LA Lakers izjednačili na 1-1 protiv Houston Rocketsa od kojih su bili bolji sa 117:109.

James je 'za dlaku' izmaknuo triple-double, utakmicu je završio sa 28 koševa, 11 skokova i devet asistencija. Davis je dodao 34 ubačaja.

Iako je utakmica počela sjajno za Lakerse, u drugom poluvremenu dolazi do promjene. Lakersi su imali prednost od čak 21 koš na početku druge četvrtine, ali su onda u dugom poluvremenu morali izdržati navalu Rocketsa. U trećoj četvrtini su Rocketsi nadigrali Lakerse sa 41-23 i vodili su sa pet koševa.

No u zadnjoj četvrtini Los Angeles je nadigrao Rocketse sa 27-17 i pretvorio zaostatak 92-90 u vodstvo od osam koševa. Overall, Houston outscored the Lakers 41-23 in the third quarter, and led by as many as five points.

Kod Rocketsa najbolji je bio James Harden sa 27 koševa i sedam asistencija. Eric Gordon je dodao 24 koša.

NBA doigravanje