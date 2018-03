Ladić po povratku iz SAD-a komentirao Ćorlukino prozivanje suigrača

Hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u je odradila prvi pripremni ciklus uoči SP-a u Rusiji. Dalićeva vrsta izgubila je od Perua 2:0, a li je u sljedećem ogledu, protiv Meksika, pobjedom 1:0 popravila dojam. A o svemu se po povratku u Zagreb izjasnio i novi član stručnog stožera Dražen Ladić

Hrvatska nogometna reprezentacija proteklih je desetak dana boravila u SAD-u, a gdje su Dalićevi igrači odigrali i prve dvije priajtelsjke utakmice u sklopu priprema za SP u Rusiji. Bilo je to ujedno i prvo reprezentativno okupljanje od studenoga prošle godine i utakmica dodatnih kvalifikacija protiv Grčke.

'Vjerujem da je bilo raznih razloga, ali ne znam ni ja sve potankosti o tome. No, mišljenja sam da se sada ne trebam vračati na to jer ne bi nikome koristilo. Svu komunkaciju sa savezom je vodio izbornik Dalić', diplomatski je odgovorio Ladić a onda je komenirao i izjavu Filipa Bradarića, koji nije želio ulaziti u suštinu Ćorlukine izjave kako šestorica igrača ipak nisu trebala ranije odlaziti s ovog okupljanja.

'Mislim da je Bradarićeva odluka sasvim ispravna, posebno od igrača koji nije takvog stausa. Jer mora se znati nekakav red, tko što može govoriti u reprezentaciji. A što se tiče Ćorlukine reakcije, vjerojatno je osjetio s obzirom na svoju reputaciju i svoj status, koji je veliki, da ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Druga je stvar što to novinama dobro dođe i onda one probaju to interpretirati na svoj način. Uz, ne znam, kome je poslana poruka, kakva je poslana poruka. I mislim da sada pitate Ćorluku kome je i kakvu poruku poslao, da tu odgovora ne bi bilo nikakvog.'

Jedan od stožernih igrača, Ivan Rakitić, ostao je na svoju ruku. Pa je i logično pitanje, zašto još neki nisu ostali.

'Ukoliko želite tražiti razloge za insinucaiju, uvijek ćete ih nači. I u jednoj i u drugoj varijanti. Ne samo Hrvatska, već puno reprezentacija je u drugoj utakmici mijenjala po nekoliko igrača. Recimo, Njemačka je isprobala sedam novih igrača. Ja sam pratio Island, koji je u durgu utakmicu ušao sa šest novih igrača. Dakle, turneja je imala jedan svoj cilj. A taj cilj ne bi bio ispunjen da su obje utakmice igrala ista jedanaestorica'.