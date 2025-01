Kuzmanović: Kada je vidio ispraćaj u Karlovcu, Karačić nam je rekao...

'Nismo još svjesni. Uživamo s navijačima u ovoj predivnoj atmosferi, s našim obiteljima. Suze? Ovo je ostvarenje snova. Kad sam čuo zadnji zvižduk. Pogodilo me. Fantastičan uspjeh, fantastično navijanje. Prezadovoljan sam. U busu sam Karačiću rekao kad sam vidio ispraćaj u Karlovcu Ljudi moji mi ovo ne možemo izgubiti. Tu je sve krenulo. Dobili smo sigurnost i to se pokazalo na terenu. Izazvali su emociju u nama.'

Dodao je i ovo:

'U igri smo bili mirni, a gorjeli iznutra. Trgali smo se za svaku loptu. Drugo poluvrijeme smo iskontrolirali. Hvala i bravo svim dečkima. Večeras ćemo spavati najslađe do sada. Imamo još jednu utakmicu i nu želimo odraditi kao i ove do sada, pa ćemo ubirati dojmove? Danci jesu favoriti u drugom polufinalu, ali i Portugalci su jaki. Imamo dan odmora više i trebamo to pokušati iskoristiti.'