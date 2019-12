Kristoffersenu trijumf u Alta Badiji, a naš Zubčić usprkos incidentu u cilju deseti...

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić osvojio je deseto mjesto na klasičnom veleslalomu za Svjetski kup u talijanskoj Alta Badiji, gdje je uspio izbjeći sudar u cilju druge vožnje s jednim od neopreznih ljudi iz organizacije utrke koji se našao na stazi, na kojoj je pobjedu u nedjelju odnio Norvežanin Henrik Kristoffersen

Henrik Kristoffersen je stigao do 20. pobjede u Svjetskom kupu, četvrte u veleslalomu, a prve na Gran Risi, ujednačenim vožnjama, a impresivno je djelovao na drugoj stazi, kad je podloga već bila dosta oštećena. No, trećim vremenom je uspio osvojiti ukupno prvo mjesto (1:57.33).

Filip Zubčić je s novih 26 bodova ukupno sakupio 58 u veleslalomu i nalazi se na 14. mjestu u ovoj disciplini, a Kristoffersen je sa 193 boda preuzeo vodstvo. Norvežanin je vodeći i u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 343 boda, dok je Zubčić na 34. mjestu sa 73 boda.

U ponedjeljak je u Alta Badiji na rasporedu paralel-velelslalom na kojem će ponovno nastupiti i Filip Zubčić.

Alta Badia - veleslalom, rezultati: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:57.33, 2. Cyprien Sarrazin (Fra) +0.31, 3. Žan Kranjec (Slo) +0.39, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0.46, 5. Marco Odermatt (Švi) +0.83, 6. Marco Schwarz (Aut) +0.88, 7. Rasmus Windingstad (Nor) +0.91, 8. Lucas Braathen (Nor) +0.92 Alexis Pinturault (Fra) +0.92, 10. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +1.00 ...

SK - veleslalom (3/9): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 193 boda, 2. Žan Kranjec (Slo) 170, 3. Tommy Ford (SAD) 161, 4. Alexis Pinturault (Fra) 146, 5. Mathieu Faivre (Fra) 129 ... 14. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 58 ...

SK - ukupno (10/43): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 343 boda, 2. Vincent Kriechmayr (Aut) 312, 3. Alexis Pinturault (Fra) 296, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 274, 5. Matthias Mayer (Aut) 257, ... 34. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 73, 64. ELIAS KOLEGA (HRV) 28, 67. ISTOK RODEŠ (HRV) 24, 89. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 11 ...