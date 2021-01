'Kraljice šoka' osvojile su povijesnu broncu, 'kauboji' europsko rukometno srebro, a košarka doživljava toliko čekanu renesansu...

Hrvatski su nas sportašice i sportaši u ovoj nesretnoj 2020. godini, koju je obilježila pandemija koronavirusa, razveselili brojnim uspjesima. Sigurni smo da bi ih bilo i puno više, ali 2020. pamtit ćemo po tome da su odgođene Olimpijske igre u Tokiju te većina ostalih velikih međunarodnih sportskih natjecanja. Hrvatski sportaši i sportašice trebali su nastupiti na ukupno 1089 natjecanja, ali ih je održano tek oko 230. Prema službenim podacima HOO-a, na svjetskim i europskim prvenstvima te u svjetskim i europskim kupovima u raznim sportovima, u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, hrvatski sportaši su osvojili 91 medalju, od čega 26 zlatnih, 25 srebrnih i 40 brončanih...

'Kauboji' su ipak izgubili veliko finale sa Španjolcima (22:20) iako je Hrvatska u samoj završnici imala neriješen rezultat i igrača više. Ovo je bilo prvo rukometno finale 'kauboja' u posljednjih deset godina te peto uzastopno na velikim natjecanjima u kojima hrvatska reprezentacija nije uspjela osvojiti naslov svjetskog ili europskog prvaka. Također, bio je to treći uzastopni poraz u finalu Eura. Uz sve to, kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak proglašen je najboljim igračem (MVP) cijelog Europskog prvenstva!

Polufinalni ogled s Norveškom u Stockholmu donio je nevjerojatnu dramu, a Hrvatska je do pobjede došla tek u drugom produžetku za konačnih 29:28 (26:26, 23:23, 12:10). Gol vrijedan finala četiri sekunde prije isteka drugog produžetka postigao je Željko Musa , kojemu je to bio jedini pogodak u utakmici.

I krenulo je odmah velikim iznenađenjem, pobjedom nad bivšim svjetskim prvakinjama, Mađaricama, 24:22. No to nije bio kraj, jer su u drugom kolu pobijeđene i aktualne svjetske prvakinje Nizozemke 27:25, čime su naše rukometašice osigurale drugi krug, a pobjedom nad Srbijom 25:24 osigurale su i maksimalna četiri boda za nastavak natjecanja.

Europski prvak Francuska u polufinalu (30:19) je ipak bila prejaka, da bi u dvoboju za broncu Hrvatska fantastičnom igrom nadigrala domaćina i favorita Dansku 25:19. Tako su 'kraljice šoka' došle do povijesnog uspjeha za hrvatski ženski rukomet . Naša pivotkinja Ana Debelić nagrađena je za sjajne partije te je uvrštena u najbolju ekipu EP-a dok je Ćamila Mičijević izabrana u najbolju obrambenu ekipu...

Nešto bolju sliku pokazali su hrvatski nogometaši u prijateljskim susretima protiv Švicarske (2:1) i Turske (3:3). Srećom, ni Šveđani nisu briljirali, pa je Hrvatska na koncu bila ispred Švedske za jedan gol bolje razlike pogodaka, što joj je osiguralo ostanak u elitnom društvu Lige nacija. Prvo mjesto i plasman na Final Four u našoj je skupini izborila Francuska.

Otvaranje nije moglo biti gore uz gostujuće poraze 4:1 i 4:2 kod aktualnog europskog prvaka Portugala i svjetskih prvaka Francuza. Sliku je malo popravila pobjeda protiv Švedske u Zagrebu (2:1). Nažalost, bila je to jedina hrvatska pobjeda u skupini. Uslijedio je domaći poraz od Francuske (2:1), pa poraz u Švedskoj (2:1) te za kraj od Portugala u Splitu (3:2).

Nakon deset mjeseci pauze hrvatska reprezentacija se okupila početkom rujna na startu nove UEFA Lige nacija u potpuno drugačijim uvjetima - bez gledatelja i druženja s navijačima, s virtualnim novinarskim konferencijama i stalnim testiranjima na koronavirus. Izbornik Zlatko Dalić želio je iskoristiti drugo izdanje Lige nacija kako bi isprobao neke nove igrače, no glavni cilj bio je ostati u elitnom razredu ovog natjecanja.

A hrvatska je reprezentacija, kao i sve ostale, prinudno 'mirovala' čak 10 mjeseci. 'Vatreni' su u studenom 2019. godine u prijateljskom susretu u Puli pobijedili Gruziju 2:1, a potom mirovali sve do rujna ove godine. U ožujku su trebali nastupiti na turniru u Kataru, međutim koronavirus je pokvario sve planove.

Trebala je ovo biti godina Europskog nogometnog prvenstva, no pandemija koronavirusa odgodila je sva važnija međunarodna natjecanja, pa tako i smotru najboljih reprezentacija Starog kontinenta koja je u lipnju i srpnju trebala biti održana u 12 država diljem Europe. Europska nogometna federacija (UEFA) bila je prisiljena pomaknuti Euro na ljeto 2021. godine, s nadom da će se pandemija do tada zaustavili ili barem obuzdati.

Izbornik Zlatko Dalić sa svojim 'vatrenima' u osam jesenskih nastupa upisao je dvije pobjede, remi i pet poraza isprobavši mnoštvo kandidata i više sustava igre. Sve se odvijalo u različitim, izvanrednim situacijama uz odsutnost igrača zbog ozljeda, kartona i zaraze koronavirusom, no osnovni je cilj, ostanak u Ligi nacija, na kraju ipak ispunjen.

Početkom prosinca održan je i ždrijeb europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Hrvatska je bila postavljena za jednog od nositelja i igrat će u skupini H, u kojoj su još Slovačka, Rusija, Slovenija, Cipar i Malta. Izravni plasman osigurat će deset pobjednika skupina dok će deset drugoplasiranih u dodatne kvalifikacije s još dvije reprezentacije iz Lige nacija.

DINAMO IZBORIO EUROPSKO PROLJEĆE, RIJEKA U SKUPINI EUROPSKE LIGE

Epidemija koronavirusa utjecala je i na klupski nogomet. Sezona je u Hrvatskoj prekinuta 12. ožujka i pauza je na koncu trajala gotovo tri mjeseca. Nogometna sezona nastavljena je utakmicama polufinala hrvatskog kupa krajem svibnja, a potom su na redu bile i utakmice Hrvatski Telekom Prve lige. Prvenstvo je nastavljeno bez gledatelja. Nakon što se epidemiološka situacija popravila vraćen je dio gledatelja, no kasnije je navijačima ponovo zabranjen dolazak na stadione.

Koncem ožujka za kormilom lidera Dinama došlo je do promjene. Cijeli stožer na čelu s Nenadom Bjelicom dobio je otkaz jer nisu pristali na smanjenje plaća. 'Modre' je preuzeo trener mlade momčadi Igor Jovićević, no nakon samo sedam utakmica i on je dobio otkaz. Za kormilo je sjeo bivši/novi trener i aktualni sportski direktor Zoran Mamić, a 'modri' su na koncu osvojili 21. naslov prvaka s 15 bodova više od Lokomotive. Kup je pripao Rijeci pobjedom u finalu protiv Lokomotive.