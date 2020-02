Kompletira se 20. kolo; evo gdje možete gledati gostujuća iskušenja Hajduka i Osijeka

U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice 20. kola Hrvatski Telekom Prve lige, Varaždin dočekuje Hajduk (15), a Gorica je domaćin Osijeku (17.30)

'Veselim se utakmici u Varaždinu da vidimo kako će to izgledati u službenom dvoboju. Momci su bili fenomenalni u posljednjih mjesec dana, sve rade kako treba. Stalno su nova dokazivanja, novi dril, ali dobrim dijelom sam zadovoljan kako su radili i trenirali', poručio je Hajdukov strateg Igor Tudor na konferenciji za medije u najavi dvoboja.

'Nadam se da će, nakon nekoliko kola i nekoliko dobrih utakmica, naš cilji biti još i viši. Vidjet ćemo nakon nekoliko prvih utakmica za što smo sve spremni. Prvenstvo i pripremne utakmice su jako raziličiti ali s obzirom da je bilo golova optimist sam.Treba biti optimističan, nogomet se igra na pobjedu. Sve će se vidjeti već prvu utakmicu, mi idemo po bodove pa što bude', najavio je tako utakmicu 'ubojito' lijevo krilo Varaždina, Domagoj Drožđek..

Gorica - Osijek (17.30, Arenasport 3)

Gorica je ove sezone povrdila da sjajna lanjska izdanja Jakirovićeve momčadi u premijernom nasutpu među prvoligašima nisu bila slučajna. Ponovno se Gorica nameće kao lovac na europske pozicije, a to potvrđuje i činjenica da je u posljednjih sedam prvenstvenih utakmica upisala tek jedan poraz. Nitko od nositelja igre nije napustio klub tijekom zime što je i jasan znak visokih ambicija klupskog managementa, piše dvoznak.com.

Jakirović je optimističan pred nastavkom sezone:

'Malo nam je nedostajalo da prošle godine sustignemo Osijek, ali što je tu je. To smo već davno analizirali i shvatili kako se dosta toga pitalo i suparnika. Činjenica je da s Osijekom do sada imamo pozitivne rezultate. U posljednjoj se našoj međusobnoj utakmici svašta događalo, ali izvukli smo pouke iz nje. Analizirali smo ih, kao i oni nas. Mislim kako nekakvih iznenađenja između momčadi nema i neće ih biti. Presuditi će individualna kvaliteta, neki individualni potez, prosuđena situacija u određenoj sekundi, a bliže uspjehu biti će ona momčad koja bude imala manje pogrešaka. Želi krenuti u drugi dio sezone s pozitivnim rezultatom, a to je za mene ostati neporažen.'