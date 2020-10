Khabib je najmoćnijem čovjeku UFC-a Dani Whiteu izbio iz džepa milijune; evo što je na to rekao Dagestanac

Nakon što se poslije velike pobjede prvo vratio iz Abu Dhabija u Dubai te je tamo još kratko odmorio, Khabib Nurmagomedov odletio je kući. Tamo ga je dočekao određeni broj ruskih novinara, kojima se odlučio kratko obratiti

Glavna tema bila je naravno njegova mirovina te pitanje je li ga netko pokušavao od toga odgovoriti i kakav je zapravo stav Dane Whitea, koji ovime gubi potencijalno veliku zaradu. Uostalom, koliko god to pokušao sakriti, White na konferenciji za medije nakon priredbe nije izgledao niti malo sretan, piše Fight Site.

'Naravno da bi Dana White volio da se nastavim boriti i osiguravati im velike brojke. No, mogu ja zaraditi novac i sam. Na vrhuncu sam svoje karijere i mogu se boriti za stvarno velike honorare, no donio sam odluku. Mislim kako je ovo bilo najbolje vrijeme za to. Malo je onih koji se mogu umiroviti dok su na vrhuncu. Da sam ostao, nakon godinu, dvije ili pet bih se ponovno susreo s tom odlukom. Vjerujem da sam napravio dovoljno u sportu da bi me se smatralo najboljim', rekao je Khabib te dodao: