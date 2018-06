Katastrofalna reakcija saudijskog vratara dala prva dva sudionika osmine finala

Urugvaj je u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Rostovu na Donu svladao Saudijsku Arabiju 1:0 te se plasirao u osminu finala u koju će iz skupine A i domaćin Rusija

Urugvaj je došao do druge pobjede na World Cupu, ali ni u ovoj utakmici nije oduševio. Južnoamerički predstavnik očekivano je osvojio tri boda, ali opet je to bilo na 'mišiće' i to protiv Saudijske Arabije, možda najslabije reprezentacije na cijelom turniru.