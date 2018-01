Katastrofa na pomolu; direktor EP-a otkrio nam je jako lošu vijest za hrvatske rukometaše

Hrvatska i Češka danas u Areni Zagreb igraju svoju posljednju utakmicu na ovom rukometnom EP-u. No, sraz za 5. mjesto nema smisla nakon što je EHF promijenio pravila vezana za borbu za nastup na sljedećem SP-u. Uz sve to radni je dan, a utakmica se igra od 15.30 sati i pitanje je hoće li uopće itko od navijača doći u dvoranu...

'Nažalost, na sve što se dogodilo, a mislim na rezultate i reprezentacije koje su stigle do same završnice ovog EP-a, nismo mogli utjecati... Realnost je takva da je za petak 26. siječnja prodano oko 80 posto ulaznica. To je sjajno, ali pitanje je koliko će navijača doći, pogotovo na utakmicu Hrvatske i Češke koja se igra od 15.30 sati, a radni je dan. Veliki je to i jednostavno neočekivani problem na koji nitko ne može više utjecati. Što je tu je...'

Dosta su ulaznica navodno kupili Norvežani, ali njihova je reprezentacija ispala i ta bi mjesta mogla ostati prazna. Možda bi rješenje bilo pustiti navijače u Arenu besplatno?

'To ne dolazi u obzir. HRS nema namjeru dijeliti besplatne ulaznice. To bi prije svega bilo nekorektno i nepošteno prema onima koji su svoje ulaznice platili. Onda bi njima morali vratiti novac', kaže Njirić koji se nada kako bi u nedjeljnom programu (utakmica za 3. mjesto i finale) Arena ipak mogla biti dobro popunjena: