Kaneu se tri gola neće računati kao 'hat-trick' zbog bizarnog pravila Bundeslige

Harry Kane (31) nastavio je svoju izvanrednu formu nakon dolaska u Bayern iz Tottenhama 2023. godine, zabivši nevjerojatnih 49 golova u isto toliko utakmica. U posljednjoj utakmici, u subotnjoj pobjedi od 6-1 nad Holstein Kielom, Kane je ponovno postigao tri gola, što je već peti put da je to učinio za Bayern.

No, tehnički detalji vezani uz definiciju hat-tricka u Njemačkoj znače da on još uvijek čeka svoj prvi službeni hat-trick u klubu. Kako izvještava The Athletic, u Bundesligi postoje strogi kriteriji za priznavanje hat-tricka – sva tri pogotka moraju biti postignuta u istom poluvremenu kako bi se smatrala pravim hat-trickom.

Njemački nogometni rječnik jasno razlikuje njihov pojam od standardne engleske definicije hat-tricka, što je dovelo do toga da Kaneovi pogoci iz dva poluvremena ne zadovoljavaju te kriterije. U susretu protiv Holstein Kiela, Kane je dva puta zabio u prvom poluvremenu, a treći gol postigao iz jedanaesterca u drugom poluvremenu, u nadoknadi.