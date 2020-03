Kako će Messi, Suarez, Griezmann i ostale zvijezde Barcelone prihvatiti ovu odluku klupskog vodstva?

Španjolski nogometni prvak Barcelona, za koju igra i hrvatski reprezentativni veznjak Ivan Rakitić, mogao bi svojim igračima smanjiti plaće zbog pada prihoda uzrokovanog zaustavljanjem prvenstva te odlaskom turnista iz grada, izvijestile su novine La Vanguardia sa sjedištem u Barceloni.

Tijekom dana će uprava na čelu s predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom održati sastanak videovezom te razmotriti mjere nakon što je u Španjolskoj od koronavirusa oboljelo 20.000 osoba, oko 3.000 više nego dan ranije.

Prvenstvo je zaustavljeno prije tjedan dana no pitanje je kada će se nastaviti. Predsjednik španjolske lige Javier Tebas smatra da bi se moglo igrati najkasnije sredinom svibnja no možda bez publike jer će to ovisiti o zdravstvenoj službi.

Barcelona, koja je prvenstvo osvojila sedam puta u posljednjih deset godina, zasad ne namjerava otpuštati zaposlenike, ali zbog pada prihoda razmatra rezanje troškova.

Plaće nogometaša iznose 507 milijuna eura, što je 61 posto proračuna za ovu sezonu, podatak je La Vanguardije.

Barcelona ima najplaćenijeg nogometaša svijeta, 32-godišnjeg kapetana Lionela Messija, koji svaki mjesec prima 8,3 milijuna eura bruto, podatak je francuskih novina L'Equipe. Među petoricom najplaćenijih na svijetu ima trojicu jer su na popisu i napadači Antoine Griezmann te Luis Suárez svaki s mječnom plaćom od tri milijuna eura bruto.