U ljeto 2016. godine Paul Pogba (27) je u senzacionalnom transferu prešao iz Juventusa u Manchester United. Momčad s Old Trafforda za njega je 'staroj dami' platila čak 105 milijuna eura i time je francuski reprezentativac postao jedan od najskupljih nogometaša u povijesti. No, vrlo je upitno je li se Pogba isplatio 'crvenim vragovima'...

Igrač od 105 milijuna eura definitivno je morao dati puno više, no Paul Pogba (27) je u protekle četiri sezone odigrao 143 utakmice u svim natjecanjima za United, zabio je i 31 gol, a s momčadi je osvojio Europsku ligu i Liga kup, oba 2017. godine. OK, treba reći kako je proteklih nekoliko sezona na Old Traffordu bilo poprilično turbulentno, klub i sama momčad bezuspješno su se 'tražili', mijenjali su se treneri, dovodili preskupi igrači od koji baš i nije bilo neke koristi na terenu.