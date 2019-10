Juventus se vratio na vrh Ronaldovim golom iz penala u šestoj minuti sudačke nadoknade

U desetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je svladao Genou 2:1, a Napoli i Atalanta su remizirali 2:2

Aktualni prvak je poveo u 36. minuti golom Leonarda Bonuccija, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Christian Kouame.

Torinska 'Stara dama' je osvojila tri boda nakon nevjerojatne završnice u kojoj je bilo svega, od poništenog gola, do dosuđenog kaznenog udarca i gola za pobjedu.

U derbiju kola Napoli i Atalanta su odigrali 2-2. Domaćin je dva puta vodio, no Atalanta je oba puta uspjela izjednačiti osvojivši važan bod na neugodnom gostovanju.

Domaćin je poveo u 16. minuti golom Nikole Maksimovića, a izjednačio je Remo Freuler kojem je pomogao svojom lošom reakcijom vratar Alex Meret. Napoli je stigao do nove prednosti u 71. minuti preko Arkadiusza Milika, no četiri minute prije kraja izjednačio je Josip Iličić. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić igrao je za goste do 69. minute.