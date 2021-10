Jürgen Klopp rekao ono što svi misle o prodaji Newcastlea Saudijcima, a novim gazdama Svraka stigla i prva odbijenica. I to ne od bilo koga

Newcastle je kupljen od strane saudijskog princa Mohhameda bin Salmana, osmog najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ulaskom saudijskog novca u klub sa sjevera Engleske, počinje era apsolutne dominacije Crno-bijelih, a u to je uvjeren (i) Jürgen Klopp, menadžer Liverpoola.

'Čekao sam službeno priopćenje Premier lige ili nekog iz vrha. Bilo koga, jer postoje opravdani strahovi u vezi ljudskih prava u toj zemlji. To je jasno, to je situacija. Što će ovo značiti za nogomet? Imamo novu supersilu u Newcastleu', rekao je Klopp, pa nastavio:

'Ne bih da se ove moje izjave shvate kao da mi je to posao i obveza, jer nisu. Ne postoje dvije opcije kada se radi o ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji. Tu nema sumnje. Ipak, kako je došlo do toga da kupe klub i to im se dozvoli, to je pitanje za druge ljude. Ako pričamo samo o nogometu, dugoročno, oni će svakako biti supersila. To je treći klub na svijetu iza kojeg stoji država i koji pripada jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu'.