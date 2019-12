Jürgen Klopp prozvao čelnike engleske Premier lige: Ovo je kriminal

Već tradicionalno, 26. prosinca diljem Engleske igraju se utakmice na tzv. Boxing day. No, iako je to već ustaljenai običaj, njmečaki trener na klupi Liverpoola, Jürgen Klopp, opet je žestoko kritizirao vodstvo lige, koje ne vodi brigu o igračima

'U Njemačkoj bi ovakav raspored izazvao puno problema privatno kod ljudi koji imaju želju gledati nogomet 26. prosinca. Tamo ljudi nisu navikli na to. Ni jedan menadžer nema problem s igranjem utakmica na Boxing day, ali da se igra 26. pa 28. prosinca, to je čisti kriminal. To nije dobro, a mi to ovdje još uvijek radimo. Mi igramo 26. pa 29. prosinca, i osjećamo se kao da smo privilegirani jer dobili smo dan odmora više. Razumijem sve ljude koji kažu da se ovo ne treba događati. Očigledno je da mi možemo pričati koliko hoćemo ali to nikoga ne zanima niti ih je briga', direktan je bio Klopp.

Klopp kaže da je ovakav način rada kontriranje znanosti dokazanim teorijama koliko ljudski organizam treba vremena za odmor.

'Znanost ovdje apsolutno ne može pomoći u oporavku igrača. Tijelu je potrebna određena količina vremena da se pripremi za izlaganje takvim naporima, a to kaže znanost koju mi ignorirarmo. Ovo nije uredu'.

Liverpol u ovaj nemilosrdni i zgusnuti raspored ulazi kao vodeća momčad lige, s 49 osvojenih bodova, odnosno deset više od Leicestera na drugom mjestu.

