Jose Mourinho u 21 godinu trenerske karijere nije doživio ovakvu rezultatsku katastrofu; ovo bi mogao biti njegov konačan kraj...

Definitivno je jedan od najboljih i najvećih trenera svih vremena, što god mislili o njemu, ali Jose Mourinho (58) ove se sezone našao u velikim problemima. Od 2000. godine, kad je započeo trenersku karijeru u kojoj je vodio Benficu, Uniao de Leiriju, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United te sada Tottenham, Mourinho se nije našao u ovakvom problemu

Problem? S obzirom na to kako Tottenham igra, do kraja sezone je za očekivati da će poraza biti još i više! Da, 'spursi' tonu sve dublje, Dinamo ih je izbacio iz Europske lige, a nastave li ovako rasprodavati bodove sigurno je da sljedeće sezone neće vidjeti Europe. Liga prvaka u ovom je trenutku za njih praktički nemoguća misija, a i plasman u Europsku ligu je pod velikim znakom pitanja.

Naime, bio je to deseti poraz Tottenhama ove sezone u Premiershipu , a Mourinhu se nikad do sada nije dogodilo da izgubi toliko utakmica u prvenstvu! Nikad!

No, sve će to pod velikim znakom pitanja jer u ovom trenutku nitko ne zna hoće li Jose Mourinho na kraju sezone uopće zadržati posao u Tottenhamu. Neki mu već sad predviđaju konačni kraj trenerske karijere. Barem što se angažmana u najvećim svjetskim klubovima tiče... Da, 'Specijalni' je izgubio 'ono nešto', glupo je reći da ga je pregazilo vrijeme, ali definitivno je u lošem dijelu svoje trenerske karijere i pitanje je ima li snage i volje vratiti se u sam vrh.

Jedan od izlaza koji mu se nude je i odlazak u Kinu, već je ranije imao konkretnih ponuda, ali on sam o tome nikad nije ozbiljno razmišljao. Drugi je 'izlaz' puno privlačniji, a to je preuzimanje neke od reprezentacija. Sigurno je da će nakon Europskog prvenstva biti puno otkaza i promjena, a nije isključeno da poziv dođe i od neke reprezentacije izvan Europe. Bila bi to za Josea Mourinha promjena koja bi mu zasigurno godila, no pitanje je koliko njemu samom odgovara taj 'mirniji' ritam natjecanja i rad 'na refule' nekoliko puta godišnje. Kako god bilo, uskoro će sve biti puno jasnije.