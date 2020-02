Jose Mourinho napokon nadmudrio Pepa Guardiolu; City s igračem manje nije mogao protiv Tottenhama

U derbiju 25. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham je pobijedio Manchester City 2:0

City je u 40. minuti imao penal pri rezultatu 0:0, no Hugo Lloris je obranio udarac Ilkaya Gundogana. Bio je to već četvrti promašeni jedanaesterac Cityja od posljednjih šest izvedenih. Gosti su dobili jedanaesterac nakon intervencije VAR-a jer Mike Dean start Auriera nad Aguerom prvotno nije vidio kao prekršaj.

Zanimljivo, nakon što je obranio udarac s 'kreča', Lloris je pokušao uhvatiti odbijenu loptu ispred Raheema Sterlinga koji je pao preko njega. Igrači 'građana' tražili su novi jedanaesterac, no sudac Mike Dean nakon 'asistencija' VAR-a nije još jednom pokazao na bijelu točku.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 60. minuti kada je gostujući branič Oleksander Zinčenko dobio crveni karton.

Tottenham je igrača više iskoristio već tri minute kasnije kada je Nizozemac Bergwijn zabio u svom debiju za 'spurse'. Mladi nizozemski napadač stigao je u londonski klub u siječnju iz PSV-a za 30 milijuna eura.

U 71. minuti na 2:0 je povisio Son Heung-Min kojem je to bio već peti gol u susretima protiv Cityja. Više im je u Guardiolinoj eri zabio tek Jamie Vardy, jednog više.

Bio je to 23. međusobni okršaj menadžera 'spursa' Josea Mourinha i menadžera Cityja Pepa Guardiole, te šesta pobjeda portugalskog stručnjaka. Guardiola je dobio 11 susreta, a šest je završilo bez pobjednika. Mourinhu je ova pobjeda puno značila jer posljednji međusobni sudar dobio je Guardiola, bilo je to 11. studenog 2018. godine - City je slavio 3:1 u gradskom derbiju protiv Uniteda. Par tjedana kasnije Portugalac je dobio otkaz na Old Traffordu...